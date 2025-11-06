मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Chunav 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमला, चप्पल फेंकी.. कार घेरी, लगे मुर्दाबाद के नारे

    Bihar Eelctions 2025 First phase: पहले चरण के मतदान के दौरान बिहार में सुरक्षा पर चिंताएं बढ़ गई हैं। लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय सिंहा की कार घिरी गई और गाड़ी पर हमला हुआ; वहीं सारण के माझी क्षेत्र में पूर्व CPM विधायक सत्येंद्र यादव पर हमला हुआ। मतदान प्रक्रिया के बीच राजनीतिक टकराव उभरकर सामने आया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 02:37:37 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 02:37:37 PM (IST)
    Bihar Chunav 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमला, चप्पल फेंकी.. कार घेरी, लगे मुर्दाबाद के नारे
    Bihar Chunav 2025 Update: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर भीड़ ने किया अटैक।

    HighLights

    1. गोपालगंज व लखीसराय में मतदान में बढ़त।
    2. लखीसराय में विजय सिंहा की कार घिरी, नारे लगाए।
    3. माझी सीट पर सत्येंद्र यादव पर हमला, शीशा टूटा।

    डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक राज्य में 42.31 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ है। इसमें गोपालगंज और लखीसराय में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जबकि पटना व दरभंगा में मतदान सबसे कम रहा।

    लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र में उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की कार को उस समय राजद समर्थकों ने घेर लिया जब वह मतदान केंद्र की ओर जा रहे थे। समर्थकों ने चप्पल फेंकी और ‘मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोका। मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस घटना को लेकर विजय सिंहा ने आरोप लगाया कि ये राजद के गुंडे हैं जो मुझे गांव जाने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा "उनकी गुंडागर्दी देखिए, NDA सत्ता में आने वाली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पोलिंग एजेंट को भगाया गया और उन्हें वोट देने से रोका गया।”


    इसी दौरान, सारण जिले की माझी सीट से निर्वाचित पूर्व सीपीएम विधायक डॉ. सत्येंद्र यादव पर भी हमला हुआ। उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है। यह घटना भी मतदान प्रक्रिया के दौरान हुई, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। चुनावी सुगमता के बीच इस तरह की हिंसा से प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदान का माहौल प्रभावित हो सकता है।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Live: CPM प्रत्याशी पर हमला, लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे

    पहले चरण में प्रख्यात राजनीतिक चेहरों की किस्मत भी ईवीएम में बंद होगी। इसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर तथा नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों सहित उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.