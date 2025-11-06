Bihar Chunav 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमला, चप्पल फेंकी.. कार घेरी, लगे मुर्दाबाद के नारे

डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक राज्य में 42.31 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ है। इसमें गोपालगंज और लखीसराय में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जबकि पटना व दरभंगा में मतदान सबसे कम रहा।

लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र में उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की कार को उस समय राजद समर्थकों ने घेर लिया जब वह मतदान केंद्र की ओर जा रहे थे। समर्थकों ने चप्पल फेंकी और ‘मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोका। मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस घटना को लेकर विजय सिंहा ने आरोप लगाया कि ये राजद के गुंडे हैं जो मुझे गांव जाने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा "उनकी गुंडागर्दी देखिए, NDA सत्ता में आने वाली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पोलिंग एजेंट को भगाया गया और उन्हें वोट देने से रोका गया।”

#WATCH | Deputy CM Vijay Kumar Sinha speaks to SP on phone, says, "I am here at the village. The crowd is coming closer. Send Special Force here. I will sit here in protest. The SP is so weak and a cword. They are not letting the Deputy CM go in. They have hurled stones and cow… https://t.co/cjcLbn87bv pic.twitter.com/2N5RtbtQpe — ANI (@ANI) November 6, 2025

इसी दौरान, सारण जिले की माझी सीट से निर्वाचित पूर्व सीपीएम विधायक डॉ. सत्येंद्र यादव पर भी हमला हुआ। उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है। यह घटना भी मतदान प्रक्रिया के दौरान हुई, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। चुनावी सुगमता के बीच इस तरह की हिंसा से प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदान का माहौल प्रभावित हो सकता है।

यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Live: CPM प्रत्याशी पर हमला, लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे

पहले चरण में प्रख्यात राजनीतिक चेहरों की किस्मत भी ईवीएम में बंद होगी। इसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर तथा नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों सहित उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हैं।