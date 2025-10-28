मेरी खबरें
    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 11:16:28 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 11:16:28 AM (IST)
    Bihar Election 2025: छठ के बाद फिर शुरू हुआ चुनाव का शोर, महागठबंधन का घोषणा पत्र होगा जारी
    राहुल गांधी बुधवार को तेजस्वी के साथ साझा करेंगे मंच। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. छठ के बाद बिहार में चुनावी माहौल फिर गर्माया।
    2. INDIA ब्लॉक आज जारी करेगा अपना घोषणापत्र।
    3. तेजस्वी ने केंद्र पर ट्रेनों के झूठे वादे का आरोप।

    एजेंसी, पटना। छठ पर्व की समाप्ति के साथ ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। मंगलवार से राज्य में चुनावी अभियान का नया दौर शुरू हो रहा है। विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक आज अपना घोषणापत्र जारी करने जा रहा है, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने से ठीक एक दिन पहले का कदम है।

    छठ पर्व के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत तमाम नेता अपने परिवारों के साथ राज्य का सबसे बड़ा पर्व मनाने में व्यस्त रहे। त्योहार खत्म होते ही अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।


    तेजस्वी ने केंद्र पर साधा निशाना

    तेजस्वी यादव ने सोमवार देर शाम फेसबुक लाइव के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने त्योहारों की भीड़ को देखते हुए 12,000 ट्रेनें चलाने का झूठा दावा किया, जबकि स्टेशन और ट्रेनों में अफरातफरी मची है। तेजस्वी ने अपील की कि छठ मनाने आए लोग अभी वापस न जाएं। चुनाव तक रुकें और बदलाव के लिए वोट करें।

    घोषणापत्र में बड़े वादों की उम्मीद

    कयास लगाए जा रहे हैं कि INDIA ब्लॉक के घोषणापत्र में रोजगार, आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े बड़े वादे शामिल होंगे। RJD, कांग्रेस और वामदलों के इस गठबंधन में यह भी चर्चा है कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है, तो एक अल्पसंख्यक उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इससे पहले RJD ने VIP प्रमुख मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया था, जिससे निषाद समुदाय को लुभाया जा सके।

    ओवैसी और NDA का विरोध

    AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि एक यादव और एक निषाद को नामित किया, लेकिन मुसलमानों को नजरअंदाज़ कर दिया। NDA ने भी इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया।

    राहुल गांधी की एंट्री से बढ़ी उम्मीदें

    राहुल गांधी बुधवार से बिहार में प्रचार की शुरुआत करेंगे। वे मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करेंगे। सीट बंटवारे में देरी के चलते बिखरे महागठबंधन में एकता दिखाने की कोशिश है।

