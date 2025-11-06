मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election 2025: 'इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा', काफिले पर हमले से भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

    Bihar Election 2025: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर राजद समर्थकों के पथराव का मामला सामने आया है। इस पर डिप्टी सीएम भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर एनडीए आती है तो इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 03:59:54 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 04:07:05 PM (IST)
    Bihar Election 2025: 'इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा', काफिले पर हमले से भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा
    बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की कार पर हमला

    HighLights

    1. बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव
    2. आरजेडी समर्थकों ने चप्पल फेंकी और ‘मुर्दाबाद’ के नारे लगाए
    3. इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा- डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

    डिजिटल डेस्क। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव का मामला सामने आया है। लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की कार को उस समय राजद समर्थकों ने घेर लिया जब वह मतदान केंद्र की ओर जा रहे थे। इस दौरान समर्थकों ने चप्पल फेंकी और ‘मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इस पूरे मामले पर अब विजय सिन्हा भड़क गए हैं।

    NDA सत्ता में आने वाली है- विजय सिन्हा

    इस घटना को लेकर विजय सिंहा ने आरोप लगाया कि ये राजद के गुंडे हैं जो मुझे गांव जाने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा "उनकी गुंडागर्दी देखिए, NDA सत्ता में आने वाली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पोलिंग एजेंट को भगाया गया और उन्हें वोट देने से रोका गया।”


    उन्होंने आगे कहा, ''यहां का एसपी कायर और कमजोर है। आकर कहता है कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है, ऐसे प्रशासन को। गांव के दलित और महादलित समुदाय के लोगों को धमकी दी गई है। अगर कोई घटना होती है तो मैं यही धरने पर बैठूंगा।'' उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि विरोध करने वाले सभी राजद के गुंडे हैं। एनडीए सत्ता में आ रही है। इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा।

    यह सब वह खुद ही करवाते हैं- वीना देवी

    बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मोकामा से राजद प्रत्याशी बाहुबली सुरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। वीणा देवी ने लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर हुए हमले को लेकर कहा- ''यह सब वह खुद ही करवाते हैं। वह यह सब इसलिए करवाते हैं ताकि उनका वोट शेयर बढ़ सके।''

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.