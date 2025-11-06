Bihar Election 2025: 'इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा', काफिले पर हमले से भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

डिजिटल डेस्क। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव का मामला सामने आया है। लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की कार को उस समय राजद समर्थकों ने घेर लिया जब वह मतदान केंद्र की ओर जा रहे थे। इस दौरान समर्थकों ने चप्पल फेंकी और ‘मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इस पूरे मामले पर अब विजय सिन्हा भड़क गए हैं।

NDA सत्ता में आने वाली है- विजय सिन्हा इस घटना को लेकर विजय सिंहा ने आरोप लगाया कि ये राजद के गुंडे हैं जो मुझे गांव जाने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा "उनकी गुंडागर्दी देखिए, NDA सत्ता में आने वाली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पोलिंग एजेंट को भगाया गया और उन्हें वोट देने से रोका गया।”

#WATCH | #BiharElection2025 | RJD supporters surrounded Deputy CM and BJP candidate from Lakhisarai constituency, Vijay Kumar Sinha's car, hurled slippers, pelted stones and cow dung and chanted "Murdabad", as he visited Khoriari village in his constituency. The Deputy CM spoke… pic.twitter.com/jkKl98Hkyz — ANI (@ANI) November 6, 2025 उन्होंने आगे कहा, ''यहां का एसपी कायर और कमजोर है। आकर कहता है कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है, ऐसे प्रशासन को। गांव के दलित और महादलित समुदाय के लोगों को धमकी दी गई है। अगर कोई घटना होती है तो मैं यही धरने पर बैठूंगा।'' उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि विरोध करने वाले सभी राजद के गुंडे हैं। एनडीए सत्ता में आ रही है। इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। #WATCH | Deputy CM and BJP candidate from Lakhisarai constituency, Vijay Kumar Sinha says, "These are the goons of RJD. Satta mein aa rahi hai NDA isliye inke chhati pe bulldozer chalega. The goons are not letting me visit the village. Vijay Sinha is going to win...They turned… https://t.co/4uKBAq7bC0 pic.twitter.com/kY3Ti6Qzl0 — ANI (@ANI) November 6, 2025 यह सब वह खुद ही करवाते हैं- वीना देवी