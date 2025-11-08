मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: क्या NDA सांसद शांभवी चौधरी ने डाला दो बार वोट? कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप; देखें Video

    बिहार चुनाव के पहले चरण में लोजपा (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी पर कांग्रेस ने दो बार वोट डालने का आरोप लगाया। वायरल वीडियो में दोनों हाथों पर स्याही नजर आई। पटना डीएम ने सफाई दी कि यह मतदान कर्मी की गलती थी, सांसद ने केवल एक बार वोट डाला।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 10:57:50 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 10:57:50 AM (IST)
    Bihar Election 2025: क्या NDA सांसद शांभवी चौधरी ने डाला दो बार वोट? कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप; देखें Video
    सांसद पर दो बार वोट डालने का गंभीर आरोप लगाया। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. वायरल वीडियो में दोनों हाथों पर स्याही के निशान दिखे।
    2. डीएम ने जांच के बाद दी पूरी सफाई।
    3. मतदान कर्मी की गलती से दोनों हाथों में स्याही लगी।

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी पर कांग्रेस ने दो बार वोट डालने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल, कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी दो उंगलियों पर निशान दिखाई दे रहा है। खुद डीएम ने आगे आकर इस पर सफाई पेश की है।

    वीडियो में दिख रहा है कि शांभवी चौधरी अपने पिता जदयू नेता अशोक चौधरी के साथ वोट डालकर बाहर निकली थीं। इस दौरान वह अपने पिता के साथ मीडिया को दायें हाथ की उंगली कैमरे के सामने दिखाकर पोज देती हैं। इस दौरान अचानक से वह दायां हाथ नीच कर बाएं हाथ की उंगली आगे कर देती हैं। उनकी दोनों उंगलियों में स्याही का निशान दिखाई दे रहा है। बस कांग्रेस ने इसी को देखकर दो बार वोट डालने का आरोप लगा दिया। उसने लिखा कि RSS कोटे वालों को चुनाव आयोग दोनों हाथों में स्याही लगाया है क्या?


    यहां देखें वीडियो

    पटना DM ने दी सफाई

    • पटना डीएम ने सफाई देते हुए लिखा कि सोशल मीडिया पर उनके मतदान के बाद दोनों अंगुली पर स्याही के निशान लगे होने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में 182-बांकीपुर विधान सभा के मतदान केन्द्र सं.-61 संत पॉल्स प्राईमरी स्कूल, बुद्धा कॉलोनी (मुख्य भाग का उत्तरी कमरा) के पीठासीन पदाधिकारी से पूछताछ की गयी।

  • उन्होंने स्पष्ट किया कि स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी ने भूलवश दाहिने हाथ के अंगुली पर स्याही लगा दी थी। पीठासीन पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद बांये हाथ के अंगुली पर भी स्याही लगायी गयी। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि माननीय सांसद शाम्भवी ने 182-बांकीपुर विधान सभा के मतदान केन्द्र सं0-61 संत पॉल्स प्राईमरी स्कूल, बुद्धा कॉलोनी (मुख्य भाग का उत्तरी कमरा) के मतदाता सूची क्रमांक 275 पर ही मतदान किया है।

