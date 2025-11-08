Bihar Election 2025: क्या NDA सांसद शांभवी चौधरी ने डाला दो बार वोट? कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप; देखें Video

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी पर कांग्रेस ने दो बार वोट डालने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल, कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी दो उंगलियों पर निशान दिखाई दे रहा है। खुद डीएम ने आगे आकर इस पर सफाई पेश की है।

वीडियो में दिख रहा है कि शांभवी चौधरी अपने पिता जदयू नेता अशोक चौधरी के साथ वोट डालकर बाहर निकली थीं। इस दौरान वह अपने पिता के साथ मीडिया को दायें हाथ की उंगली कैमरे के सामने दिखाकर पोज देती हैं। इस दौरान अचानक से वह दायां हाथ नीच कर बाएं हाथ की उंगली आगे कर देती हैं। उनकी दोनों उंगलियों में स्याही का निशान दिखाई दे रहा है। बस कांग्रेस ने इसी को देखकर दो बार वोट डालने का आरोप लगा दिया। उसने लिखा कि RSS कोटे वालों को चुनाव आयोग दोनों हाथों में स्याही लगाया है क्या?