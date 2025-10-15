Bihar Election 2025: नितिश कुमार की JDU पार्टी ने जारी की 57 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, मौकामा से अनंत सिंह फिर मैदान में

डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। मंगलवार को एनडीए के दल भाजपा ने अपने 71 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी की थी, वहीं बुधवार को नितिश कुमार की पार्टी जनता दल युनाइटेड की ओर से अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है।
जदयू की ओर से जारी की गई इस लिस्ट में 57 प्रत्याशियों और उनके सीटों का नाम शामिल है। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में जदयू भाजपा और एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। जबकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जन शक्ति पार्टी (रा.) 29 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। अन्य दो सहयोगी दलों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर और जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
विधानसभा और प्रत्याशियों के नाम
1. आलमनगर- नरेन्द्र नारायण यादव
2. बिहारीगंज- निरंजन कुमार मेहता
3. सिंहेश्वर (अ०जा०)-रमेश ऋषिदेव
4. मधेपुरा- कविता साहा
5. सोनबरसा (अ.जा.)- रत्नेश सादा
6. महिषी- गुंजेश्वर साह
7. कुशेश्वरस्थान (अ.जा.)- अतिरेक कुमार
8. बेनीपुर- विनय कुमार चौधरी
9. दरभंगा ग्रामीण- ईश्वर मंडल
10. बहादुरपुर- मदन सहनी
11. गायघाट- कोमल सिंह
12. मीनापुर-अजय कुशवाहा
13. सकरा (अ०जा०)- आदित्य कुमार
14. काँटी- अजीत कुमार
15. कुचायकोट- अमरेन्द्र कुमार पांडेय
16. भोरे (अ.जा.)- सुनील कुमार
17. हथुआ- रामसेवक सिंह
18. बरौली- मंजीत सिंह
19. जीरादेई- भीम कुशवाहा
20. रघुनाथपुर- विकास कुमार सिंह उर्फ जोशू सिंह
21. बढ़हरिया- इन्द्रदेव पटेल
22. महाराजगंज- हेम नारायण साह
23. एकमा- धुमल सिंह
24.मांझी- रणबीर सिंह
25. परसा- छोटे लाल राय
26.वैशाली- सिद्धार्थ पटेल
27. राजापाकर (अ.जा.)- महेन्द्र राम
28. महुनार- उमेश सिंह कुशवाहा
29. कल्याणपुर (अ.जा.)- महेश्वर हजारी
30. वारिसनगर- माजरीक मृणाल
31. समस्तीपुर- अश्वमेध देवी
32. मोरवा- विद्यासागर सिंह निषाद
33. सरायरंजन- विजय कुमार चौधरी
34. विभूतिपुर- रबीना कुशवाहा
35. हसनपुर- राज कुमार राय
36. चेरिया बरियारपुर- अभिषेक कुमार
37. मटिहानी- राजकुमार सिंह
38. अलीली (अ.जा.)- रामचन्द्र रादा
39. खगड़िया- बब्लू मंडल
40. बेलदौर - पन्ना लाल पटेल
41. जमालपुर- नचिकेता मंडल
42. सूर्यगढ़ा- रामानन्द मंडल
43. -शेखपुरा - रणधीर कुमार सोनी
44. बरबीघा- कुमार पुष्पंजय
45. असथावां- जितेन्द्र कुमार
46.राजगीर (अ.जा.)- कौशल किशोर
47. इस्लामपुर- रूहेल रंजन
48.हिलसा- कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया
49.नालन्दा- श्रवण कुमार
50. हरनौत- हरिनारायण सिंह
51. मोकामा- अनंत सिंह
52. फुलवारी (अ.जा.)- श्याम रजक
53.मसौढ़ी (अ.जा.)- अरूण मांझी
54. संदेश- राधा चरण साह
55.जगदीशपुर- भगवान सिंह कुशवाहा
56. डुमरांव- राहुल सिंह
57. राजपुर (अ.जा.)- संतोष कुमार निराला
वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी जारी है। सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में खींच-तान हो रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा बुधवार को अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इसी तनातनी के बीच जदयू ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।