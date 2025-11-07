मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव की बढ़ी मुसीबत, भोजपुरी स्टार के बंगले पर चल सकता है बुलडोजर

    भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बंगले पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। मीरा भायंदर नगर निगम ने नोटिस जारी करते हुए निर्माण हटाने का आदेश दिया है। कार्रवाई न होने पर निगम बुलडोजर चला सकता है। खेसारी फिलहाल बिहार चुनाव में व्यस्त हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 01:06:14 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 01:06:14 PM (IST)
    Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव की बढ़ी मुसीबत, भोजपुरी स्टार के बंगले पर चल सकता है बुलडोजर
    खेसारी लाल यादव की मुसीबत बढ़ी। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. मीरा भायंदर नगर निगम ने नोटिस जारी किया।
    2. अवैध शेड और लोहे के एंगल मिले जांच में।
    3. कार्रवाई न होने पर निगम बुलडोजर चला सकता है।

    एजेंसी, नई दिल्ली। Bihar Election 2025: भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उनके बंगले पर मीरा भायंदर नगर निगम बुलडोजर चला सकता है। इसकी जानकारी नगर निगम ने नोटिस के जरिए दी है।

    मीरा भायंदर नगर निगम ने खेसारी लाल यादव के बंगले में अवैध निर्माण पाया। उनको नोटिस में बंगले में मिले अैध निर्माण की जानकारी दी। इसमें कहा है कि बंगले में अवैध निर्माण मिला है, जिसको तुरंत हटा लिया जाए। ऐसा न करने पर नगर निगम अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा।


    नोटिस में लिखी गई बात

    नगरपालिका के नोटिस में लिखा गया कि खेसारी लाल के घर बाहर जांच में लोहे के एंगल और शेड पाया गया है, जिसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर अतिक्रमण विभाग बलपूर्वक कार्रवाई करेगा।

    कैसे सामने आया मामला?

    अतिक्रमण विभाग की टीम जांच कर रही थी। इस दौरान खेसारी के बंगले में अवैध संरचना की जानकारी मिली। उनका पूरा परिवार अभी बिहार चुनाव में व्यस्त चल रहा है। ऐसे में वह यहां मौजूद नहीं थे।

