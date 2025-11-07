Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव की बढ़ी मुसीबत, भोजपुरी स्टार के बंगले पर चल सकता है बुलडोजर

एजेंसी, नई दिल्ली। Bihar Election 2025: भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उनके बंगले पर मीरा भायंदर नगर निगम बुलडोजर चला सकता है। इसकी जानकारी नगर निगम ने नोटिस के जरिए दी है।

मीरा भायंदर नगर निगम ने खेसारी लाल यादव के बंगले में अवैध निर्माण पाया। उनको नोटिस में बंगले में मिले अैध निर्माण की जानकारी दी। इसमें कहा है कि बंगले में अवैध निर्माण मिला है, जिसको तुरंत हटा लिया जाए। ऐसा न करने पर नगर निगम अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा।