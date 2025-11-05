Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव ने BJP को दिया झटका, विधायक ललन पासवान ने ली RJD की सदस्यता

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार को मतदान होना है। पहले चरण से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी के पीरपैंती से विधायक ललन पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सदस्यता ले ली। आरजेडी में उन्हें महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने शामिल कराया और भाजपा पर दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

पासवान ने राबड़ी देवी से लिया आशीर्वाद पासवान ने इस दौरान तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया और राजद में शामिल होने से सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती मिलने की बात कही। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ललन पासवान को राजद की सदस्यता रसीद के साथ प्रतीक चिह्न गमछा देकर इनका पार्टी में स्वागत किया।

राजद में शामिल होने के बाद ललन पासवान ने सोशल मीडिया पर लिखा- ''राष्ट्रीय जनता दल का कारवां बढ़ता रहे, आज से मैं भी हुआ शामिल। तेजस्वी मय बिहार बनाना है, हम सबने मिलकर ठाना है। तेजस्वी ही वर्तमान हैं, तेजस्वी ही भविष्य! जय भीम!!'' बीजेपी दलित समाज को उपेक्षा की नजर से देखती है- तेजस्वी ललन पासवान के पार्टी में शामिल होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा दलित समाज को उपेक्षा के निगाह से देखती है और दलितों, शोषितों, वंचितों के प्रति भाजपा की क्या सोच है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है।