मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election 2025: खो गया है वोटर आईडी कार्ड? कोई टेंशन नहीं! इन 12 डाक्यूमेंट्स में से कोई भी दिखाकर डालें अपना वोट

    Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वे भी निराश न हों निर्वाचन आयोग ने उनके लिए भी मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा दी है। ऐसे 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 03:40:21 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 03:40:21 PM (IST)
    Bihar Election 2025: खो गया है वोटर आईडी कार्ड? कोई टेंशन नहीं! इन 12 डाक्यूमेंट्स में से कोई भी दिखाकर डालें अपना वोट
    Bihar Election 2025: 12 डाक्यूमेंट्स में से कोई भी दिखाकर डालें अपना वोट।

    HighLights

    1. बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान
    2. वोटर ID न होने पर है आपके पास 12 विकल्प
    3. 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वे भी निराश न हों निर्वाचन आयोग ने उनके लिए भी मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा दी है। आयोग ने ऐसे 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।

    वोटर मतदान से नहीं रहेगा वंचित

    राज्य के सभी जिलों में निर्वाचन आयोग की टीमों ने घर-घर जाकर मतदाता पर्चियां (Voter Slips) पहुंचा दी हैं। इस पर्ची में मतदाता का नाम, बूथ नंबर, मतदान केंद्र का पता और सीरियल नंबर जैसी अहम जानकारी दी गई है। आयोग का कहना है कि मतदान के दिन मतदाता अपने मतदान केंद्र पर इस पर्ची और किसी भी वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित होकर मतदान कर सकेंगे।


    निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान का अधिकार सिर्फ वोटर आईडी कार्ड तक सीमित नहीं है। ऐसे में यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड खो गया है, या अब तक उन्हें नया कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो भी उन्हें मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा।

    इन दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान

    निर्वाचन आयोग ने कुल 12 ऐसे वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिन्हें पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये दस्तावेज हैं:

    1. आधार कार्ड

    2. पैन कार्ड

    3. मनरेगा जॉब कार्ड

    4. फोटोयुक्त बैंक या डाकघर का पासबुक

    5. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी श्रमिक पहचान पत्र (लेबर कार्ड)

    6. आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड

    7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत पंजीयक जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

    8. भारतीय पासपोर्ट

    9. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज

    10. केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

    11. सांसद, विधायक या विधान पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र

    12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड (UDID)

    इनमें से किसी भी एक दस्तावेज को मतदान केंद्र पर दिखाकर वोट डाला जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- Exit Poll vs Opinion Polls: एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या होता है अंतर? बिहार चुनाव 2025 में ये एजेंसियां कराएंगी सर्वे

    शिकायत और सहायता के लिए हेल्पलाइन

    निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की शिकायतों और सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल कर मतदाता किसी भी प्रकार की चुनावी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या मतदान से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, वोटर आईडी से संबंधित समस्याओं या किसी तकनीकी दिक्कत के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर की सुविधा भी आयोग ने उपलब्ध कराई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.