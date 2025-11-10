Bihar Election 2025: खो गया है वोटर आईडी कार्ड? कोई टेंशन नहीं! इन 12 डाक्यूमेंट्स में से कोई भी दिखाकर डालें अपना वोट

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वे भी निराश न हों निर्वाचन आयोग ने उनके लिए भी मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा दी है। आयोग ने ऐसे 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।

राज्य के सभी जिलों में निर्वाचन आयोग की टीमों ने घर-घर जाकर मतदाता पर्चियां (Voter Slips) पहुंचा दी हैं। इस पर्ची में मतदाता का नाम, बूथ नंबर, मतदान केंद्र का पता और सीरियल नंबर जैसी अहम जानकारी दी गई है। आयोग का कहना है कि मतदान के दिन मतदाता अपने मतदान केंद्र पर इस पर्ची और किसी भी वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित होकर मतदान कर सकेंगे।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान का अधिकार सिर्फ वोटर आईडी कार्ड तक सीमित नहीं है। ऐसे में यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड खो गया है, या अब तक उन्हें नया कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो भी उन्हें मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा।

इन दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान

निर्वाचन आयोग ने कुल 12 ऐसे वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिन्हें पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये दस्तावेज हैं:

1. आधार कार्ड

2. पैन कार्ड

3. मनरेगा जॉब कार्ड

4. फोटोयुक्त बैंक या डाकघर का पासबुक

5. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी श्रमिक पहचान पत्र (लेबर कार्ड)

6. आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड

7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत पंजीयक जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

8. भारतीय पासपोर्ट

9. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज

10. केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

11. सांसद, विधायक या विधान पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र

12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड (UDID)

इनमें से किसी भी एक दस्तावेज को मतदान केंद्र पर दिखाकर वोट डाला जा सकता है।

शिकायत और सहायता के लिए हेल्पलाइन

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की शिकायतों और सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल कर मतदाता किसी भी प्रकार की चुनावी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या मतदान से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, वोटर आईडी से संबंधित समस्याओं या किसी तकनीकी दिक्कत के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर की सुविधा भी आयोग ने उपलब्ध कराई है।