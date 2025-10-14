मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: भाजपा में शामिल हुई मैथिली ठाकुर, इस विधानसभा सीट से लड़ सकती है चुनाव

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 05:26:55 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 05:26:55 PM (IST)
    Bihar Election 2025: भाजपा में शामिल हुई मैथिली ठाकुर, इस विधानसभा सीट से लड़ सकती है चुनाव
    मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) से पहले बीजेपी में नए चेहरे जुड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को लोक गायिका मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) बीजेपी में शामिल हो गई है।

    यहां से लड़ सकती हैं चुनाव

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि अलीनगर सीट से मौजूदा विधायक मिश्रीलाल यादव का टिकट कटना लगभग तय है, और पार्टी इस सीट पर युवा और लोकप्रिय चेहरा लाने के मूड में है। मैथिली ठाकुर के सोशल मीडिया पर बड़े फैन बेस और मिथिला क्षेत्र में लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी उन्हें अपने प्रचार अभियान का चेहरा भी बना सकती है।

    खबर अपडेट की जा रही है...


