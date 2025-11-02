मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: 'कनपटी पर कट्टा रखकर तेजस्वी बने CM फेस', PM Modi का RJD पर बड़ा हमला

    Bihar Chunav 2025: प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनावी रैली में राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराया। उन्होंने राजद पर 'अपहरण उद्योग' चलाने और 'जंगल राज' स्थापित करने का आरोप लगाया। मोदी ने बिहार की जनता से राजद को सत्ता से दूर रखने और विकास के लिए उनकी सरकार का समर्थन करने की अपील की।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 04:10:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 04:23:35 PM (IST)
    बिहार के आरा में पीएम मोदी का बड़ा हमला।

    HighLights

    1. बिहार के आरा में पीएम मोदी का बड़ा हमला
    2. कांग्रेस पर मुख्यमंत्री चेहरा थोपने का आरोप
    3. बिहार में विकास का प्रधानमंत्री मोदी का वादा

    डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बिहार के आरा में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए RJD और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि “आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराया।”

    प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि RJD के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, लेकिन RJD ने दबाव डालकर यह फैसला कांग्रेस से छीन लिया। मोदी ने कहा कि दोनों दलों के बीच पहले से ही गहरा मतभेद है और चुनाव के बाद यह टकराव और बढ़ेगा। “इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता,” उन्होंने कहा।


    बिहार के युवाओं को बिहार में ही मिलेगा रोजगार

    पीएम मोदी ने अपने संबोधन में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि NDA का संकल्प है कि बिहार के युवा राज्य से बाहर न जाएं, बल्कि यहीं काम पाएं और बिहार का नाम रोशन करें।

    उन्होंने घोषणा की, “हम आने वाले दिनों में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि इसे साकार करने का ठोस प्लान तैयार है।”

    ‘ईमानदार घोषणापत्र बनाम जंगलराज गठबंधन’

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित बिहार के लिए NDA ने एक ईमानदार और दूरदर्शी घोषणापत्र पेश किया है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, “एक तरफ NDA का ईमानदार घोषणापत्र है, वहीं दूसरी तरफ जंगलराज गठबंधन का घोषणापत्र धोखे और झूठ से भरा है। जनता अब सब जानती है, किसी के बहकावे में नहीं आएगी।”

    सिख दंगों की दिलाई याद

    अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर 1984 के सिख दंगों की याद दिलाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “1 और 2 नवंबर 1984 को कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सिखों का नरसंहार कराया था। आज भी कांग्रेस उन्हीं दोषियों को सम्मानित कर रही है और उन्हें नए पद दे रही है।” उन्होंने कहा कि RJD और कांग्रेस दोनों को अपने पापों का कोई पछतावा नहीं है। “एक ने जंगलराज दिया, तो दूसरे ने देश को दंगों की आग में झोंका”।

