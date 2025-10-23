Bihar Election: 66% विधायकों पर आपराधिक केस, 80% करोड़पति... ADR की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

एजेंसी, पटना। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और बिहार इलेक्शन (Bihar Election) वॉच की ताज़ा रिपोर्ट ने बिहार की राजनीति की हकीकत एक बार फिर सामने रखी है। रिपोर्ट में विधानसभा के 243 में से 241 विधायकों के वित्तीय, आपराधिक और शैक्षणिक विवरणों का विश्लेषण उनके शपथ पत्रों के आधार पर किया गया। इसमें सामने आया है कि अधिकांश विधायक करोड़पति हैं और दो-तिहाई पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 16 विधायकों पर हत्या के मामले, जबकि 30 पर हत्या के प्रयास के आरोप हैं। कुल 158 विधायक (66%) ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर किसी न किसी आपराधिक केस की जानकारी दी है। इनमें से 49% विधायकों ने माना कि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में एनडीए के 134 में से 55 विधायक (41%), जबकि महागठबंधन के 102 में से 61 विधायक (60%) गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

8 विधायकों ने महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित मामलों की जानकारी दी है। वहीं, दो विधायकों - रामसूरत कुमार (औराई) और प्रह्लाद यादव (सूर्यगढ़ा) - के हलफनामे उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका विश्लेषण शामिल नहीं किया गया।

80% विधायक करोड़पति, कुल संपत्ति ₹1121 करोड़ से अधिक

बिहार के 241 विधायकों में से 194 (80%) करोड़पति हैं। इनकी कुल घोषित संपत्ति ₹1121.61 करोड़ है।

पार्टीवार औसत संपत्ति:

भाजपा: ₹3.51 करोड़

राजद: ₹5.21 करोड़

जदयू: ₹7.08 करोड़

कांग्रेस: ₹5.57 करोड़

हम: ₹2.07 करोड़

सीपीआई (एमएल): ₹43.52 लाख

निर्दलीय: ₹3.01 करोड़

सबसे अमीर विधायक:

राजद से जदयू में आईं नीलम देवी (मोकामा) ने ₹80 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है। दूसरे स्थान पर मनोरमा देवी (गया बेलागंज) हैं, जिनकी संपत्ति ₹72 करोड़ से अधिक है।

तीसरे स्थान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा (भागलपुर) हैं, जिनकी संपत्ति ₹43 करोड़ से ज्यादा है।

सबसे ज्यादा कर्जदार:

नीलम देवी पर ₹29 करोड़ से अधिक की देनदारी है। उनके बाद राजद विधायक शंभूनाथ यादव (₹13 करोड़) और भाजपा विधायक उमाकांत सिंह (₹8 करोड़) का स्थान है।

सबसे गरीब विधायक:

राजद के रामवृक्ष सदा (अलौली) ने मात्र ₹70 हजार की संपत्ति घोषित की है।

शिक्षा के स्तर पर बड़ा अंतर

241 विधायकों में से 149 (62%) स्नातक या उससे अधिक शिक्षित हैं।

82 विधायक (34%) 5वीं से 12वीं पास हैं।

9 विधायक केवल साक्षर हैं।

1 डिप्लोमाधारी हैं।

पार्टीवार साक्षर विधायक - भाजपा: 5, राजद: 3, जदयू: 1

एडीआर की रिपोर्ट बिहार विधानसभा की वास्तविक तस्वीर पेश करती है-जहां आपराधिक पृष्ठभूमि और आर्थिक संपन्नता साथ-साथ चल रही हैं। रिपोर्ट से साफ है कि बिहार की राजनीति में अब भी अपराध और पूंजी का गहरा प्रभाव कायम है, जबकि शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर हुआ है।