Bihar Election Result 2025: बिहार के जिन 22 गांव ने वोटिंग का किया बहिष्कार, जानें वहां किस पार्टी का क्या है हाल?

डिजिटल डेस्क। बगहा (पश्चिम चंपारण) जिले की सुरक्षित सीट है। यहां आमने-सामने का मुकाबला होने की वजह से रोचक भी हो गया है। रामनगर (Ramnagar vidhan sabha Election Result 2025) सुरक्षित से भाजपा के नंदकिशोर राम 9349 मत से आगे चल रहे हैं। यहां से राजद के सुबोध कुमार 31195 मत मिले हैं। सुबोध कुमार चुनाव से पूर्व भाजपा में थे। भाजपा ने टिकट नंदकिशोर राम को दे दिया तो वे राजद के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे।

69.10 प्रतिशत हुआ था मतदान दूसरे चरण में यहां वोट डाले गए थे। यहां कुल 69.10 प्रतिशत मतदान हुआ था। रामनगर विधानसभा सुरक्षित सीट से भाजपा ने अपने निवर्तमान विधायक भागीरथी देवी को ड्राप करते हुए नंद किशोर राम को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला राजद के सुबोध कुमार से है।