Bihar Election Result 2025: बिहार के जिन 22 गांव ने वोटिंग का किया बहिष्कार, जानें वहां किस पार्टी का क्या है हाल?

डिजिटल डेस्क। बगहा (पश्चिम चंपारण) जिले की सुरक्षित सीट है। यहां आमने-सामने का मुकाबला होने की वजह से रोचक भी हो गया है। रामनगर (Ramnagar vidhan sabha Election Result 2025) सुरक्षित से भाजपा के नंदकिशोर राम 9349 मत से आगे चल रहे हैं। यहां से राजद के सुबोध कुमार 31195 मत मिले हैं। सुबोध कुमार चुनाव से पूर्व भाजपा में थे। भाजपा ने टिकट नंदकिशोर राम को दे दिया तो वे राजद के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे।
दूसरे चरण में यहां वोट डाले गए थे। यहां कुल 69.10 प्रतिशत मतदान हुआ था। रामनगर विधानसभा सुरक्षित सीट से भाजपा ने अपने निवर्तमान विधायक भागीरथी देवी को ड्राप करते हुए नंद किशोर राम को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला राजद के सुबोध कुमार से है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर मतदान हुए थे। इस चरण में गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के मतदाता वोट की चोट दी थी। पश्चिमी चंपारण के एक विधानसभा क्षेत्र में 22 गांव ने मतदान नहीं करने की मांग पर अड़े और वोट नहीं दिया था। कारण, ग्रामीण मतदाता द्वारा सरकार से सड़क, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की मांग।
रामनगर विधानसभा सीट के कुल 22 गांव में यह विरोध चल रहा है। करीब 1500 लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग न करने की बात कही है। सड़क, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की मांग के साथ इस विरोध के तरीके पर चर्चा हो रही है।
यह भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Result: रुझान ही बने परिणाम तो क्या चिराग पासवान डिप्टी सीएम पद पर ठोकेंगे दांव?
प्रत्याशियों को मिलने वाले आधार वोट के अतिरिक्त स्विंग वोटर का झुकाव किस ओर है, यही बात चुनाव परिणाम को निर्धारित करेगी। रामनगर विधानसभा सीट वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट का हिस्सा है। 1962 में हुए चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के नारायण विक्रम शाह ने चुनाव में जीत हासिल की थी।
पिछले तीन चुनाव में भागीरथी देवी ने भाजपा का झंडा लहराया था। वर्ष 2020 के चुनाव में उन्होंने 15796 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या इस सीधे मुकाबले में नंद किशोर राम जीत हासिल कर पाएंगे?