    'मोदी के हनुमान' ने 2100% के जम्प से बना डाला महारिकॉर्ड... भाजपा, नीतीश और तेजस्वी सबको दी पटखनी

    बिहार चुनाव रुझानों में एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनाता दिख रहा है। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी (रामविलास) शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने 2020 के मुकाबले अभूतपूर्व बढ़त दिखाई है। महागठबंधन बेहद कमजोर प्रदर्शन कर रहा है और कई सीटों पर पिछड़ गया है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 01:16:11 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 01:20:15 PM (IST)
    बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग का कमाल। (फाइल फोटो)

    1. एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाता दिख रहा है।
    2. भाजपा 90 और जदयू 80 सीटों पर आगे।
    3. एलजेपी (रामविलास) 21 सीटों पर मजबूत बढ़त।

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना अभी तक जारी है, लेकिन रुझानों में यह तय हो गया है कि एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक लग रहा है।

    एनडीए के सभी दलों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भाजपा और जदयू ने 101-101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें भाजपा 90 सीटों पर व जदयू 79 सीटों पर आगे है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान की हो रही है। जी हां, हम बात चिराग पासवान की कर रहे हैं। उनके पिछली बार 1 विधायक जीते थे। इस बार उनकी एलजेपी (रामविलास) पार्टी के 21 उम्मीदवार रुझानों में लगातार आगे बने हुए हैं। यह 2020 के विधानसभा चुनाव से 2100 प्रतिशत का सीधा जंप है।

    दरअसल, चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 2020 का चुनाव लड़ा था। उन्होंने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 1 ही जीत सका था। उन्होंने एनडीए में जदयू का बहुत नुकसान किया था। 122 सीटों पर लड़ी जदयू सिर्फ 43 सीटों पर जीत सकी थी। उसको 15 प्रतिशत वोट हासिल हुआ था। भाजपा ने 115 सीटों पर लड़कर 74 सीटें जीती थीं। उनको 19.46 प्रतिशत वोट हासिल हुआ था।


    अब तक का रुझान...

    अब तक के रुझानों में एनडी में बीजेपी 90, जेडीयू-80, एलजेपी (आर)-21 और हिन्दुतानी आवाम मार्चा- 4 और आरएलएम 3 सीटों पर आगे चल रही है। महागठबंधन के दलों में आरजेडी- 30, कांग्रेस-4, वीआईपी-0, लेफ्ट-5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

