'मोदी के हनुमान' ने 2100% के जम्प से बना डाला महारिकॉर्ड... भाजपा, नीतीश और तेजस्वी सबको दी पटखनी

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना अभी तक जारी है, लेकिन रुझानों में यह तय हो गया है कि एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक लग रहा है।

एनडीए के सभी दलों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भाजपा और जदयू ने 101-101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें भाजपा 90 सीटों पर व जदयू 79 सीटों पर आगे है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान की हो रही है। जी हां, हम बात चिराग पासवान की कर रहे हैं। उनके पिछली बार 1 विधायक जीते थे। इस बार उनकी एलजेपी (रामविलास) पार्टी के 21 उम्मीदवार रुझानों में लगातार आगे बने हुए हैं। यह 2020 के विधानसभा चुनाव से 2100 प्रतिशत का सीधा जंप है।