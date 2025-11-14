मेरी खबरें
    Bihar Election Result 2025: 'जोड़ी हिट हो गईल, विकास रिपीट हो गईल', बिहार में प्रचंड जीत के बाद मोदी-नीतीश की तस्वीर वायरल

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 06:48:20 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 06:48:20 PM (IST)
    Bihar Election Result 2025: 'जोड़ी हिट हो गईल, विकास रिपीट हो गईल', बिहार में प्रचंड जीत के बाद मोदी-नीतीश की तस्वीर वायरल
    बिहार में प्रचंड जीत के बाद मोदी-नीतीश की तस्वीर वायरल

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने पर एनडीए की बड़ी जीत की संभावना जताई जा रही थी, हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषकों को आशंका थी कि कहीं पहले की तरह इस बार भी परिणाम उलट न जाएं। लेकिन जैसे ही मतगणना शुरू हुई, तमाम पुराने अनुमान ध्वस्त होते नजर आए।

    एग्जिट पोल के आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए एनडीए ने बिहार में प्रचंड जीत की ओर कदम बढ़ा दिए। खबर लिखे जाने तक बिहार में एनडीए 202 सीटों पर आगे है। इन नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल से अभी ऊबी नहीं है और अब भी उनके वादों पर भरोसा करती है।


    भाजपा ने शेयर की तस्वीर

    चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में यह सवाल लगातार उठ रहा था कि जीत के बाद नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे होंगे या महाराष्ट्र की तरह भाजपा कोई नया राजनीतिक दांव खेलेगी। लेकिन प्रचंड बहुमत लगभग तय होते ही भाजपा की ओर से इन अटकलों पर विराम लगा दिया गया।

    बिहार भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से पीएम मोदी और नीतीश कुमार की एक तस्वीर साझा की गई है, जिसमें पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ ऊपर उठाकर जनता का अभिवादन किया है और सामने भारी भीड़ दिखाई दे रही है। पोस्ट में लिखा गया है— "जोड़ी मोदी-नीतीश जी के हिट हो गयील, बिहार के विकास फिर रिपीट हो गयील!"

    इसका मतलब है कि "मोदी और नीतीश की जोड़ी सफल हो गई है और बिहार में विकास दोबारा लौट आया है।'' बताया जा रहा है कि इस धमाकेदार जीत के बाद अब जश्न की तैयारी है। इस जीत से पूरे बिहार में भाजपा और जेडीयू कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक जश्न मना रहे हैं।

