    Bihar Election Result 2025: PK की भविष्यवाणी हुई सच, रुझानों में क्या है जनसुराज पार्टी का हाल?

    बिहार चुनाव 2025 के रुझानों में एनडीए 180 से अधिक सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन 50 पर सिमटा है। जन सुराज एक भी सीट पर आगे नहीं, जिससे प्रशांत किशोर की एक भविष्यवाणी सही साबित हुई। वहीं, जेडीयू को लेकर उनका दावा गलत निकला, क्योंकि पार्टी 70 से ज्यादा सीटों पर आगे है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 12:31:51 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 12:33:06 PM (IST)
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एनडीए 180 से ज्यादा सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए।
    2. महागठबंधन 50 सीटों के आसपास सिमटकर पीछे रह गया।
    3. जन सुराज किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं कर सका।

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताजा रुझानों में एनडीए को बंपर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 190 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 48 सीटों के आसपास सिमटा हुआ है।

    चुनाव अभियान के दौरान जन सुराज और इसके संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार सुर्खियों में रहे, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी या तो सरकार बनाएगी या 10 से कम सीटें जीतेगी। वह अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे।


    लेकिन दोपहर तक आए रुझान उनके दावों के उलट तस्वीर पेश कर रहे हैं। जन सुराज किसी भी सीट पर बढ़त में नहीं है, जिससे यह अनुमान सही साबित होता दिख रहा है कि उनकी पार्टी ’फर्श’ पर दिखाई दे रही है।

    हालांकि प्रशांत किशोर की एक भविष्यवाणी गलत साबित हो रही है। उन्होंने दावा किया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 25 से अधिक सीटें नहीं ला पाएगी, लेकिन चुनाव रुझान बताते हैं कि जेडीयू 70 से अधिक सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है।

