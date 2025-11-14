Bihar Election Result 2025: PK की भविष्यवाणी हुई सच, रुझानों में क्या है जनसुराज पार्टी का हाल?

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताजा रुझानों में एनडीए को बंपर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 190 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 48 सीटों के आसपास सिमटा हुआ है।

चुनाव अभियान के दौरान जन सुराज और इसके संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार सुर्खियों में रहे, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी या तो सरकार बनाएगी या 10 से कम सीटें जीतेगी। वह अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे।

लेकिन दोपहर तक आए रुझान उनके दावों के उलट तस्वीर पेश कर रहे हैं। जन सुराज किसी भी सीट पर बढ़त में नहीं है, जिससे यह अनुमान सही साबित होता दिख रहा है कि उनकी पार्टी ’फर्श’ पर दिखाई दे रही है।

हालांकि प्रशांत किशोर की एक भविष्यवाणी गलत साबित हो रही है। उन्होंने दावा किया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 25 से अधिक सीटें नहीं ला पाएगी, लेकिन चुनाव रुझान बताते हैं कि जेडीयू 70 से अधिक सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है।