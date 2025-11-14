मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election Result 2025: राजद के हिस्से आई बड़ी हार, मगर फिर भी इस बात से खुश होंगे लालू-तेजस्वी!

    Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पार्टी 35 सीट तक सिमटती दिख रही है। इस हार के बावजूद चुनाव में लालू और तेजस्वी यादव के लिए कुछ सकारात्मक पहलू निकलकर सामने आए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 07:24:19 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 07:24:19 PM (IST)
    Bihar Election Result 2025: राजद के हिस्से आई बड़ी हार, मगर फिर भी इस बात से खुश होंगे लालू-तेजस्वी!
    बिहार चुनाव में राजद को मिली करारी हार

    HighLights

    1. बिहार चुनाव में राजद को मिली करारी हार
    2. लालू-तेजस्वी के लिए सकारात्मक पहलू भी सामने आए
    3. तेजस्वी यादव अपनी राघोपुर सीट जीत चुके हैं

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को बड़ी हार झेलनी पड़ी है। दो चरणों में वोटिंग के बाद आरजेडी राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर रही थी, हालांकि शुक्रवार को नतीजे वाले दिन कहानी कुछ और ही थी। महागठबंधन इस समय 35 सीटों तक सिमटता दिख रहा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। इस हार के बावजूद चुनाव में लालू और तेजस्वी यादव के लिए कुछ सकारात्मक पहलू निकलकर सामने आए हैं।

    दरअसल, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रुझानों के अनुसार, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली पार्टी को अब तक 22.79 प्रतिशत वोट शेयर मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से 2.27 प्रतिशत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से 3.8 प्रतिशत अधिक है। 243 सदस्यीय विधानसभा में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राजद फिलहाल केवल 35 सीटों पर आगे चल रही है।


    राजद का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन

    2010 के बाद, जब उसे केवल 22 सीटें मिली थीं, यह बिहार चुनाव में राजद का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन होने की संभावना है। विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जैसे तैसे अपनी राघोपुर सीट बचाने में कामयाब हुए हैं। वहीं, कांग्रेस पांच सीटों पर, माकपा (माले) लिबरेशन दो सीटों पर आगे है।

    दो चरणों में हुआ था मतदान

    प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) उन सभी सीटों पर पीछे चल रही हैं जिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। बिहार में दो चरणों 6 नवंबर और 11 नवंबर में मतदान हुआ और 66 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, जो 1951 के बाद से राज्य में अब तक का सबसे अधिक मतदान है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.