Bihar Election Result 2025: राजद के हिस्से आई बड़ी हार, मगर फिर भी इस बात से खुश होंगे लालू-तेजस्वी!

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को बड़ी हार झेलनी पड़ी है। दो चरणों में वोटिंग के बाद आरजेडी राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर रही थी, हालांकि शुक्रवार को नतीजे वाले दिन कहानी कुछ और ही थी। महागठबंधन इस समय 35 सीटों तक सिमटता दिख रहा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। इस हार के बावजूद चुनाव में लालू और तेजस्वी यादव के लिए कुछ सकारात्मक पहलू निकलकर सामने आए हैं।
दरअसल, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रुझानों के अनुसार, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली पार्टी को अब तक 22.79 प्रतिशत वोट शेयर मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से 2.27 प्रतिशत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से 3.8 प्रतिशत अधिक है। 243 सदस्यीय विधानसभा में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राजद फिलहाल केवल 35 सीटों पर आगे चल रही है।
2010 के बाद, जब उसे केवल 22 सीटें मिली थीं, यह बिहार चुनाव में राजद का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन होने की संभावना है। विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जैसे तैसे अपनी राघोपुर सीट बचाने में कामयाब हुए हैं। वहीं, कांग्रेस पांच सीटों पर, माकपा (माले) लिबरेशन दो सीटों पर आगे है।
प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) उन सभी सीटों पर पीछे चल रही हैं जिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। बिहार में दो चरणों 6 नवंबर और 11 नवंबर में मतदान हुआ और 66 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, जो 1951 के बाद से राज्य में अब तक का सबसे अधिक मतदान है।