Bihar Election Result: तेजप्रताप यादव ने आधी रात में मतगणना केंद्र पर मारा 'छापा', कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी; देखें Video

एजेंसी, वैशाली। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप यादव वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रवार को उनकी किस्मत का फैसला होगा।

उन पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पहली बार परिवार व पिता की पार्टी से अलग जाकर वह अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में वह काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं।