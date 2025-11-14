मेरी खबरें
    Bihar Election Result: तेजप्रताप यादव ने आधी रात में मतगणना केंद्र पर मारा 'छापा', कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी; देखें Video

    तेजप्रताप यादव पहली बार परिवार और आरजेडी से अलग होकर महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे उन पर पूरे बिहार की नजर है। मतगणना से पहले उन्होंने देर रात स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और व्यवस्था को पूरी तरह सही बताया। वे इस चुनाव को लेकर बेहद गंभीर और सतर्क दिख रहे हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 08:13:26 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 08:17:25 AM (IST)
    तेजप्रताप महुआ से लड़ रहे हैं चुनाव। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. तेजप्रताप पहली बार परिवार से अलग चुनाव लड़ रहे हैं।
    2. महुआ सीट पर सभी की नजरें तेजप्रताप पर केंद्रित हैं।
    3. मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया।

    एजेंसी, वैशाली। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप यादव वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रवार को उनकी किस्मत का फैसला होगा।

    उन पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पहली बार परिवार व पिता की पार्टी से अलग जाकर वह अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में वह काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं।

    गुरुवार की देर रात वह मतगणना केंद्र निरीक्षण के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने राजनारायण कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि हमने सब चेक किया है। कोई भी गड़बड़ी नहीं है। व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है।


