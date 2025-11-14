Bihar Election Result: तेजप्रताप यादव ने आधी रात में मतगणना केंद्र पर मारा 'छापा', कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी; देखें Video

एजेंसी, वैशाली। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप यादव वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रवार को उनकी किस्मत का फैसला होगा।
उन पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पहली बार परिवार व पिता की पार्टी से अलग जाकर वह अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में वह काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं।
#WATCH हाजीपुर, बिहार | जनशक्ति जनता दल प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा, "हम देखने आए थे। व्यवस्थाएँ ठीक हैं..."
राजद नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर उन्होंने कहा, "वह 'फालतू आदमी' है, उसकी बेतुकी बातों की कोई अहमियत नहीं है..." https://t.co/ywcoNW1qCu pic.twitter.com/TMCttguILk
गुरुवार की देर रात वह मतगणना केंद्र निरीक्षण के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने राजनारायण कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि हमने सब चेक किया है। कोई भी गड़बड़ी नहीं है। व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है।