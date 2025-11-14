क्या अपनी सीट जीत पाएंगी सुशांत सिंह राजपूत की बहन? BJP दे रही कड़ी टक्कर

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों ने एनडीए के खेमे में खुशियों का ढेर लगा दिया है। महागठबंधन को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। इसी बीच बिहार में एक सीट बहुत चर्चा में है। उसका नाम दीघा विधानसभा सीट है। यहां से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन और सीपीआईएमएल उम्मीदवार दिव्या गौतम चुनावी मैदान में हैं। उनको इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजीव चौरसिया से चुनौती मिल हैं।

यहां 20 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी के संजीव चौरसिया 30,512 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक कुल 62,437 वोट मिले हैं। दिव्या गौतम दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। उनको 31,925 वोट मिले हैं। अभी कुल 36 राउंड की मतगणना होना बाकी है। ऐसे में 16 राउंड की गिनती और होनी है, लेकिन अब दिव्या की जीत की संभावना कम होती दिख रही है।