क्या अपनी सीट जीत पाएंगी सुशांत सिंह राजपूत की बहन? BJP दे रही कड़ी टक्कर

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों ने एनडीए के खेमे में खुशियों का ढेर लगा दिया है। महागठबंधन को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। इसी बीच बिहार में एक सीट बहुत चर्चा में है। उसका नाम दीघा विधानसभा सीट है। यहां से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन और सीपीआईएमएल उम्मीदवार दिव्या गौतम चुनावी मैदान में हैं। उनको इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजीव चौरसिया से चुनौती मिल हैं।
यहां 20 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी के संजीव चौरसिया 30,512 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक कुल 62,437 वोट मिले हैं। दिव्या गौतम दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। उनको 31,925 वोट मिले हैं। अभी कुल 36 राउंड की मतगणना होना बाकी है। ऐसे में 16 राउंड की गिनती और होनी है, लेकिन अब दिव्या की जीत की संभावना कम होती दिख रही है।
दीघा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी संजीव चौरसिया ने जीत दर्ज की थी। उनको 97,044 वोट मिले थे। सीपीआईएमएल के शशि यादव को हराया था। उनको 50,971 वोट मिले थे। इस बार भी सीपीआईएमएल ने महिला उम्मीदवार के रूप में दिव्या पर दांव लगाया था, लेकिन रुझानों में वो भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं।
राज्यभर के रुझानों में महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद खराब नजर आ रहा है। दोपहर 1:45 बजे तक चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, आरजेडी 26 और कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर आगे है। एनडीए ने शानदार बढ़त बनाई है। बीजेपी 91, जेडीयू 81, एलजेपी (रामविलास) 21 और हम 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी तक राघोपुर से पीछे चल रहे हैं।