Bihar Chunav Result 2025: मिठाई में जलेबी, मेन कोर्स में सत्तू पराठा और बैंगन का चोखा... देखें BJP मुख्यालय की तैयारियां

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 03:05:33 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 03:05:33 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav) के लिए वोटों की गिनती जारी है। एनडीए एक शानदार जीत की तरफ बढ़ रही है। खबर लिखे जाने तक बीजेपी 201 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। बीजेपी के दफ्तरों में जश्न की तैयारी की जा रही है। वहीं, दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भी खास व्यवस्था की गई है।

    मिठाई में जलेबी, मेन कोर्स में सत्तू पराठा

    भाजपा मुख्यालय में जीत के जश्न के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां बिहार की मशहूर व्यंजन परोसे जाने की तैयारी है। एक स्थानीय मिठाई वाले ने बताया कि मिठाई में जलेबी होगी, जबकि मेन कोर्स में सत्तू पराठा और बैंगन का चोखा शामिल है। साथ ही लिट्टी चोखा भी बनाया जा सकता है। इन तैयारियों से साफ है कि भाजपा को एनडीए की बड़ी जीत की पूरी उम्मीद पहले से थी।


    'हमें 170-175 सीट की उम्मीद थी, बोलें मंत्री अशोक चौधरी

    बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने रुझानों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद थी कि 170-175 सीट आएगी। हमें ये नहीं पता था कि कहां जाकर रुकेंगे। 2/3 से अधिक बहुमत हमें मिला है, जनता को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है।

