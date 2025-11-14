मेरी खबरें
    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 02:42:24 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 02:42:24 PM (IST)
    Bihar Election Result 2025: कांग्रेस की कमजोरी ने बुझाई RJD की लालटेन! ये है पिछड़ने के 5 बड़े कारण
    कांग्रेस की कमजोरी ने बुझाई RJD की लालटेन!

    HighLights

    1. चुनाव टिकट वितरण में चूक
    2. कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन
    3. युवा मतदाताओं की उदासीनता

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की हार सिर्फ सीटों की कहानी नहीं, बल्कि उसकी रणनीति, नेतृत्व और जमीनी हकीकत की विफलता का संकेत है।

    राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक, यह पराजय उस असंतुलन की उपज है, जो गठबंधन के भीतर समन्वय की कमी, जातीय गणित के गलत आकलन और कमजोर संगठनात्मक तैयारी से पैदा हुआ। अब सवाल ये हैं कि महागबंधन की हार के वे पांच प्रमुख कारण कौन-से हैं, जिनके चलते लालू के लाल फ्लॉप हो गए...

    नेतृत्व की अस्पष्टता बनी सबसे बड़ी कमजोरी

    महागठबंधन की हार की सबसे बड़ी वजह उसका नेतृत्वहीन ढांचा रहा। राजद और कांग्रेस के बीच चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे और सीट बंटवारे को लेकर खींचतान खुलकर सामने आ गई थी।

    तेजस्वी यादव ने भले ही पूरे प्रदेश में सभाएं कीं, लेकिन सहयोगी दलों के साथ समन्वय की कमी उनके अभियान की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। जहां एनडीए एकजुट होकर ‘स्थिर सरकार’ का संदेश दे रहा था, वहीं महागठबंधन अपनी ही रणनीति में उलझा रहा।


    जातीय समीकरणों की गलत पढ़ाई

    बिहार की राजनीति में जातीय गणित हमेशा अहम भूमिका निभाता रहा है, लेकिन इस बार महागठबंधन उसी पुराने फार्मूले पर अटक गया। नए सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को समझने में वह चूक गया।

    महिलाओं, पहली बार वोट देने वाले युवाओं और गैर-परंपरागत वर्गों में उसकी पैठ नहीं बन पाई। वहीं एनडीए ने इन नए मतदाता समूहों तक अपने विकास और सुरक्षा के संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया।

    कांग्रेस बनी ‘कमजोर कड़ी’

    महागठबंधन का एक बड़ा स्तंभ होने के बावजूद कांग्रेस पूरे चुनाव में ‘बोझ’ की तरह दिखी। टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक, हर स्तर पर असंतोष रहा।

    कई सीटों पर गलत उम्मीदवारों के चयन से स्थानीय समीकरण बिगड़े। राजद और कांग्रेस के बीच मतभेद अंत तक बने रहे, जिससे संयुक्त लड़ाई बिखरी और निष्प्रभावी नजर आई।

    मुद्दों का नैरेटिव बनाने में असफलता

    महागठबंधन ने रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दे जरूर उठाए, लेकिन उन्हें जनता के दिल तक नहीं पहुंचा सका। दूसरी ओर, एनडीए ने विकास, कानून-व्यवस्था और स्थिर सरकार की छवि को लगातार मजबूत किया।

    तेजस्वी यादव की सभाओं में पुराने वादों की पुनरावृत्ति होती रही, जिससे युवाओं को नई दिशा का भरोसा नहीं मिला।

    संगठनात्मक ढिलाई और स्थानीय असंतोष

    महागठबंधन की हार का एक और अहम कारण उसका कमजोर जमीनी ढांचा रहा। कई क्षेत्रों में बूथ प्रबंधन कमजोर रहा और कार्यकर्ता निष्क्रिय दिखाई दिए। जहां उम्मीदवार बदले गए, वहां स्थानीय असंतोष खुलकर सामने आया।

    कांग्रेस के कई प्रत्याशियों को जनता न पहचानती थी, न स्वीकार कर पाई। युवाओं और महिलाओं को लुभाने की रणनीति भी अधूरी रह गई।

