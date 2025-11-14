Bihar Election Results 2025: 'बिहार में दिखेगा नेपाल व बांग्लादेश जैसा नजारा', RJD MLC की धमकी से मचा सियासी बवाल, FIR दर्ज

एजेंसी, पटना। Bihar Election Results: बिहार की सियासत के लिए शुक्रवार का दिन बेहद अहम है। आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही राजद के एमएलसी सुनील सिंह के विवादित बयान से बिहार में सियासी भूचाल गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि मतगणना में किसी भी तरह की धांधली होने पर बिहार की सड़कों पर नेपाल व बांग्लादेश जैसा नजारा होगा।

बिहार पुलिस महानिदेश विनय कुमार ने इस बयान को गैरजिम्मेदाराना और भड़काने वाला माना है। उन्होंने सुनील सिंह पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

चिराग पासवान ने दिया कड़ा जवाब

यह बिहार में अराजकता लाना चाहते हैं, क्योंकि यह अराजक लोग हैं। जब देश की बड़ी पार्टी और बिहार की बड़ी पार्टियां लोगों को उकसाने का काम करें, तो यह चिंता का विषय है। हार इन लोगों के गले से उतरने नहीं वाली है। राहुल जी को जेंजी याद आ रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि यह हार मान चुके हैं। बिहार चुनाव में एनडीए के नेताओं के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन महागठबंधन के नेता हताश दिख रहे हैं।