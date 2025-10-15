मेरी खबरें
    Bihar Politics: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भीम आर्मी और बसपा के साथ गठबंधन किया है। तीनों पार्टियां मिलकर राज्य में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 03:36:29 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 04:14:23 PM (IST)
    Bihar Politics: AIMIM ने इन 2 दलों के साथ किया गठबंधन, 100 सीटों पर मिलकर उतारेगी उम्मीदवार

    HighLights

    1. AIMIM ने दो दलों से किया गठबंधन
    2. तीनों दल सौ सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार
    3. भीम आर्मी 25 सीटों पर लड़ेगी

    पटना, डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बार वैसे तो मुकाबला भाजपा व जेडीयू के नेतृत्व वाली एनडीए व राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच है। लेकिन अब तीसरा मोर्चा भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है।

    हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की, जिसने राज्य में भीम आर्मी और बसपा के साथ गठबंधन किया है।

    बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि तीनों पार्टियां मिलकर सौ सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें से 25 सीटों पर भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी।

    पिछली बार 20 सीटों पर लड़ी थी AIMIM

    एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर ही ताल ठोंकी थी। तब पार्टी ने 2020 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली अब समाप्त हो चुकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था।


    कुशवाहा बाद में एक नया संगठन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, बनाकर एनडीए में शामिल हो गए। साल 2022 में पार्टी के चार विधायक राजद में शामिल हो गए। इमाम, जो पहले राजद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जद (यू) में रह चुके थे, अब एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक हैं।

    दो चरणों में होंगे चुनाव

    बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होगा। एआईएमआईएम के अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवारों की पहली सूची 13 अक्टूबर को जारी होने की उम्मीद है।

