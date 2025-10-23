मेरी खबरें
    Bihar Elections 2025: बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को मिली गोली मारने की धमकी, RJD ने लालगंज सीट से दी है टिकट

    Bihar Elections 2025: लालगंज विधानसभा क्षेत्र से RJD प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को मिली जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस हरकत में आई है। मामले पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शिवानी शुक्ला की सुरक्षा बढ़ा दी है, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 07:37:36 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 07:37:36 PM (IST)
    HighLights

    1. राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को धमकी
    2. पुलिस ने बढ़ाई शिवानी शुक्ला की सुरक्षा
    3. पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

    हाजीपुर, डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच उठापटक जारी है। इस बीच लालगंज विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है। ऐसा होने पर पुलिस हरकत में आई है, जहां उसने तत्परता दिखाते हुए शिवानी शुक्ला की सुरक्षा बढ़ा दी है, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिवानी शुक्ला पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला व अन्नू शुक्ला की बेटी हैं।

    अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर दी धमकी

    जानकारी के मुताबिक, बुधवार की रात हाजीपुर पुलिस कंट्रोल रूम को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर धमकी दी। व्यक्ति ने कहा कि शिवानी शुक्ला और उसके मां के पास काफी पैसा है और उनसे रंगदारी ली जानी है। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो घटारो गांव में आने पर उन्हें गोली मार देंगे।


    पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके शुरू की जांच

    इस फोन कॉल के बाद पुलिस कंट्रोल रूम ने करताहा थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार आजाद को इसकी सूचना दी और वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर लालगंज सदर टू एसडीपीओ गोपाल मंडल तथा करताहा थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार आजाद ने सतर्कता बरतने के उद्वेश्य से इसकी जानकारी शिवानी शुक्ला तथा उनकी मां अन्नू शुक्ला को दी। इसके अलावा, पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने हैदराबाद से फोन किया था तथा उसका एक साथी धनुषी गांव का रहने वाला है।

    पुलिस ने एक आरोपी को किया अरेस्ट

    पुलिस ने इसके बाद धनुषी गांव निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसी ओर पुलिस की टीम वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर हैदराबाद के लिए रवाना हो गई है। घटना की जानकारी पूर्व विधायिका अन्नू शुक्ला ने गुरुवार को मीडिया को देते हुए कहा कि शुक्रवार को शिवानी शुक्ला घटारो गांव में जनसभा करेंगी। देखते हैं धमकी देने वाला क्या करता है।

