Election 2025 Voting: बूथों पर वोटर्स का मेला, देखिए तस्वीरें

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई। मतदान शुरू होते ही राज्य के विभिन्न जिलों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाई दीं। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों, सभी में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर खासा जोश नजर आया।

वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत के खुदगाश गांव के मतदान केंद्र संख्या 329 और 330 पर सुबह से ही मतदाता लाइनों में खड़े नजर आए। इसी तरह बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के मध्य विद्यालय सुरो के बूथ संख्या 100 पर भी लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा। सारण, सीवान, बेगूसराय, पटना और गोपालगंज सहित कई जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ देखी गई। कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर मतदान करने पहुंचीं, जबकि युवाओं ने पहली बार वोट डालने के जोश को खुले चेहरे के साथ प्रदर्शित किया। वहीं, बुजुर्ग मतदाता भी पीछे नहीं रहे। कई जगह उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर मतदान केंद्र तक लाया गया।

पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 144 और 148 पर भी मतदाता कतार में खड़े नजर आए। मढ़ौरा के दो मतदान केंद्रों पर कुछ समय के लिए बिजली बाधित रही, लेकिन तकनीकी टीम ने तुरंत मरम्मत कर स्थिति सामान्य कर दी। फतेहपुर पंचायत के बूथ संख्या 364 पर द्वारिका पांडेय, नागेंद्र पांडेय और हरेंद्र पांडेय तीनों भाइयों ने पहले मतदान कर स्व. चाची के श्राद्ध कर्म से पहले लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था जताई। उन्होंने स्याही लगी उंगलियां दिखाते हुए गर्व के साथ कहा कि पहले मतदान, फिर अन्य काम।