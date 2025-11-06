मेरी खबरें
    Election 2025 Voting: बूथों पर वोटर्स का मेला, देखिए तस्वीरें

    Voting Time In Bihar: आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। इस दौरान कई जिलों में मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। युवाओं से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 08:29:30 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 08:29:30 AM (IST)
    वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर उमड़ी भीड़।

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई। मतदान शुरू होते ही राज्य के विभिन्न जिलों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाई दीं। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों, सभी में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर खासा जोश नजर आया।

    naidunia_image

    वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत के खुदगाश गांव के मतदान केंद्र संख्या 329 और 330 पर सुबह से ही मतदाता लाइनों में खड़े नजर आए।

    naidunia_image

    इसी तरह बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के मध्य विद्यालय सुरो के बूथ संख्या 100 पर भी लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा।

    सारण, सीवान, बेगूसराय, पटना और गोपालगंज सहित कई जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ देखी गई। कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर मतदान करने पहुंचीं, जबकि युवाओं ने पहली बार वोट डालने के जोश को खुले चेहरे के साथ प्रदर्शित किया। वहीं, बुजुर्ग मतदाता भी पीछे नहीं रहे। कई जगह उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर मतदान केंद्र तक लाया गया।


    naidunia_image

    पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 144 और 148 पर भी मतदाता कतार में खड़े नजर आए। मढ़ौरा के दो मतदान केंद्रों पर कुछ समय के लिए बिजली बाधित रही, लेकिन तकनीकी टीम ने तुरंत मरम्मत कर स्थिति सामान्य कर दी।

    naidunia_image

    फतेहपुर पंचायत के बूथ संख्या 364 पर द्वारिका पांडेय, नागेंद्र पांडेय और हरेंद्र पांडेय तीनों भाइयों ने पहले मतदान कर स्व. चाची के श्राद्ध कर्म से पहले लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था जताई। उन्होंने स्याही लगी उंगलियां दिखाते हुए गर्व के साथ कहा कि पहले मतदान, फिर अन्य काम।

    naidunia_image

    हर बूथ पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष से सभी मतदान केंद्रों की निगरानी की जा रही है ताकि मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।

    इन तस्वीरों में मतदाताओं का उत्साह, जिम्मेदारी और लोकतंत्र के प्रति विश्वास साफ झलकता है। हर वोट एक नए बिहार की दिशा तय करने की ताकत रखता है और आज मतदाताओं ने यही संदेश दिया है कि 'लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में है।'

    pixelcheck
