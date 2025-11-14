मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election 2025: NDA के आगे क्यों नहीं टिक पाया महागठबंधन? पढ़ें बिहार चुनाव की इनसाइड स्टोरी

    Bihar Chunav 2025 में एनडीए ने बूथ स्तर की मजबूत रणनीति, एकजुटता और भरोसेमंद घोषणाओं के दम पर बढ़त बनाई। महागठबंधन अधिक वादों और व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व के बावजूद वोटों में इसे बदल नहीं पाया। तेजस्वी यादव की मेहनत के बावजूद प्रचार की कमजोरी, सीट बंटवारे की अव्यवस्था और ‘जंगलराज’ नैरेटिव उसका सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 07:47:20 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 07:47:19 PM (IST)
    Bihar Election 2025: NDA के आगे क्यों नहीं टिक पाया महागठबंधन? पढ़ें बिहार चुनाव की इनसाइड स्टोरी
    Bihar Election 2025: NDA के आगे क्यों नहीं टिक पाया महागठबंधन?

    डिजिटल डेस्क। Bihar Vidhansabha Chunav 2025 के नतीजों ने सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन - दोनों को चौंकाया है। चुनाव अभियान की शुरुआत में जदयू ने नारा दिया था– '2025 में 225', जिसे एनडीए के अन्य घटक दलों - भाजपा, लोजपा (रा), हम और रालोमो - ने भी आगे बढ़ाया। हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह के प्रचार में आने के बाद लक्ष्य को 160 सीटों तक सीमित कर दिया गया और 225 वाले नारे का महत्व धीरे-धीरे कम हो गया। अंतिम चरण तक एनडीए का मुख्य संदेश केवल यही रहा - 'एक बार फिर एनडीए सरकार'।

    लक्ष्य और वादों पर भरोसा किया

    नतीजों से स्पष्ट है कि जनता ने एनडीए के उसी प्रारंभिक लक्ष्य और उसके वादों पर भरोसा किया, जबकि महागठबंधन ने संख्या में एनडीए से ज्यादा जनहितकारी घोषणाएं की थीं। दोनों गठबंधनों ने उम्मीदवार चयन में सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दी। महागठबंधन ने उन वर्गों - अति पिछड़ा, कुशवाहा, वैश्य और सवर्ण को टिकट दिया, जिन्हें सामान्यतः एनडीए का परंपरागत वोटर माना जाता है। इसके बावजूद उसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिला।


    महागठबंधन 2020 के प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा सका, जब उसने 110 सीटें जीती थीं। यहां तक कि वह लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को भी विधानसभा स्तर पर कन्वर्ट नहीं कर पाया। लोकसभा में विपक्ष 10 सीटें जीत चुका था, जिसका गणित विधानसभा के अनुसार कम से कम 60 सीटों तक पहुंच सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

    सीमित उपस्थिति और अनियमित प्रचार

    एनडीए की असली बढ़त उसके बूथ स्तर के संगठित और आक्रामक प्रचार में रही। भाजपा ने हर बूथ पर रणनीतिक गतिविधियां चलाईं। दूसरी ओर, महागठबंधन का प्रचार लगभग तेजस्वी यादव पर ही निर्भर रहा। तेजस्वी ने जोश और विनम्र भाषा में व्यापक प्रचार किया, लेकिन हर सभा में संदेश को विस्तार से समझा पाना उनकी प्रमुख चुनौती रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सीमित उपस्थिति और अनियमित प्रचार ने विपक्ष को और कमजोर किया।

    युवा मतदाताओं को असहज किया

    एनडीए का प्रमुख हमला - ''महागठबंधन की सरकार आई तो ‘जंगलराज’ लौट आएगा'', राजद और उसके सहयोगियों से प्रभावी ढंग से काउंटर नहीं हो पाया। जमीनी स्तर पर कई स्थानों पर महागठबंधन समर्थकों के व्यवहार ने इस आरोप को बल ही दिया। कई कार्यकर्ता और स्थानीय नेता ऐसी भाषा और बॉडी लैंग्वेज में दिखे जिसने युवा मतदाताओं को असहज किया।

    विपक्ष को कर दिया मजबूर

    विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और आइपीपी जैसे जाति आधारित दलों के जुड़ने से भी महागठबंधन को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। सीट बंटवारे के दौरान भी महागठबंधन में कई अप्रिय घटनाएं और नाराजगियां सामने आईं। कई दलों ने टिकट बांटने का अंदाज ऐसे अपनाया मानो वे जीत की गारंटी बांट रहे हों। इसके उलट, एनडीए में सीटों का बंटवारा सहज तरीके से हो गया, जिससे उसकी एकजुटता का संदेश जनता तक स्पष्ट रूप से पहुंचा। इन परिणामों ने विपक्ष को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वह इतना कमजोर क्यों पड़ा और किन रणनीतिक गलतियों ने उसे हार की ओर धकेला।

    इसे भी पढ़ें... PM Modi on Bihar Result 2025: बिहार में NDA की सुनामी, थोड़ी देर में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.