Bihar Election 2025: NDA के आगे क्यों नहीं टिक पाया महागठबंधन? पढ़ें बिहार चुनाव की इनसाइड स्टोरी

डिजिटल डेस्क। Bihar Vidhansabha Chunav 2025 के नतीजों ने सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन - दोनों को चौंकाया है। चुनाव अभियान की शुरुआत में जदयू ने नारा दिया था– '2025 में 225', जिसे एनडीए के अन्य घटक दलों - भाजपा, लोजपा (रा), हम और रालोमो - ने भी आगे बढ़ाया। हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह के प्रचार में आने के बाद लक्ष्य को 160 सीटों तक सीमित कर दिया गया और 225 वाले नारे का महत्व धीरे-धीरे कम हो गया। अंतिम चरण तक एनडीए का मुख्य संदेश केवल यही रहा - 'एक बार फिर एनडीए सरकार'।

लक्ष्य और वादों पर भरोसा किया नतीजों से स्पष्ट है कि जनता ने एनडीए के उसी प्रारंभिक लक्ष्य और उसके वादों पर भरोसा किया, जबकि महागठबंधन ने संख्या में एनडीए से ज्यादा जनहितकारी घोषणाएं की थीं। दोनों गठबंधनों ने उम्मीदवार चयन में सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दी। महागठबंधन ने उन वर्गों - अति पिछड़ा, कुशवाहा, वैश्य और सवर्ण को टिकट दिया, जिन्हें सामान्यतः एनडीए का परंपरागत वोटर माना जाता है। इसके बावजूद उसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिला।

महागठबंधन 2020 के प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा सका, जब उसने 110 सीटें जीती थीं। यहां तक कि वह लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को भी विधानसभा स्तर पर कन्वर्ट नहीं कर पाया। लोकसभा में विपक्ष 10 सीटें जीत चुका था, जिसका गणित विधानसभा के अनुसार कम से कम 60 सीटों तक पहुंच सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीमित उपस्थिति और अनियमित प्रचार एनडीए की असली बढ़त उसके बूथ स्तर के संगठित और आक्रामक प्रचार में रही। भाजपा ने हर बूथ पर रणनीतिक गतिविधियां चलाईं। दूसरी ओर, महागठबंधन का प्रचार लगभग तेजस्वी यादव पर ही निर्भर रहा। तेजस्वी ने जोश और विनम्र भाषा में व्यापक प्रचार किया, लेकिन हर सभा में संदेश को विस्तार से समझा पाना उनकी प्रमुख चुनौती रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सीमित उपस्थिति और अनियमित प्रचार ने विपक्ष को और कमजोर किया।