क्या Bihar Chunav में ओवैसी ने कर दिया खेला? JDU-BJP की मौज, तेजस्वी को झटका

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम (AIMIM) का चुनाव चिह्न ‘पतंग’ पूर्णिया जिले के अमौर, बायसी और कसबा विधानसभा क्षेत्रों में जोरदार चर्चा में रहा। अमौर और बायसी में पतंग का शोर गलियों-बस्तियों तक पहुंचा, जिसने पारंपरिक राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी।
अमौर में जहां कांग्रेस सक्रिय रही, वहीं जदयू को AIMIM की वजह से अप्रत्याशित बढ़त की उम्मीद जगी। पिछले चुनाव में जदयू दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि कांग्रेस तीसरे पर। इस बार AIMIM की मजबूत जमीनी पकड़ ने समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है।
बायसी में पिछली बार AIMIM के विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में राजद में शामिल हो गए। इस बार AIMIM ने बदला लेने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष वहीदा सरवर के पति गुलाम सरवर को मैदान में उतारा। शुरुआत में उन्हें हल्के में लिया गया, मगर मतदान के दिन पतंग का उड़ा शोर माहौल बदल गया।
स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि अगर AIMIM ने राजद के वोट बैंक में सेंध लगाई, तो भाजपा को अप्रत्याशित फायदा हो सकता है। डगरुआ चौक पर मतदाता मु. सलीम ने कहा - “राजद की जीत अब AIMIM पर निर्भर है।”
यादव-मुस्लिम समीकरण में भाजपा की बढ़ती पैठ और AIMIM की सक्रियता ने राजद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधर कसबा में भी पतंग की उड़ान ने महागठबंधन के समीकरण को डगमगा दिया है, जिससे एनडीए की उम्मीदें फिर से आसमान छूने लगी हैं।
NDA : 147-167
महागठबंधन : 70-90 सीट
अन्य : 00
NDA : 135-150
महागठबंधन : 88-103
अन्य : 3-6
NDA : 133-148
महागठबंधन : 87-102
अन्य : 3-6 सीट
NDA : 133-159
महागठबंधन : 75-101
अन्य : 2-13
NDA : 133-148
महागठबंधन : 100-108
अन्य : 3-5