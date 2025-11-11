Bihar Exit Poll 2025: आ गया एग्जिट पोल... नतीजों में PK की जन सुराज का कैसा है हाल, कितनी सीटें मिलेंगी?

डिजिटल डेस्क। बिहार का चुनावी शोर अपने अंतिम चरण पर है। लोगों ने सभी 243 सीटों के लिए अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। EVM और VVPAT सील हो गए है। ऐसे में लोगों की नजर अब एग्जिट पोल पर टिकी हुई है। ऐसे में चुनाव को लेकर एग्जिट पोल (Bihar Exit Poll 2025) आने शुरू हो चुके है। अब तक के 5 एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनने का अनुमान लगाया है।

जन सुराज का बुरा हाल एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद इस चुनाव में पूरे बिहार की नजर जन सुराज पार्टी के प्रदर्शन पर रहने वाली है। वहीं पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल की तरफ अगर देखें तो जन सुराज को इस चुनाव में बड़ी शिकस्त मिलती हुई नजर आ रही है।