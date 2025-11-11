मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Exit Poll 2025: आ गया एग्जिट पोल... नतीजों में PK की जन सुराज का कैसा है हाल, कितनी सीटें मिलेंगी?

    Bihar Exit Poll 2025: बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल नतीजों में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रदर्शन पर सबकी नजरें हैं। एग्जिट पोल के अनुसार, जन सुराज को मिलने वाली संभावित सीटों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है। पीके की रणनीति बिहार की राजनीति में क्या बदलाव लाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 07:22:12 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 07:22:12 PM (IST)
    Bihar Exit Poll 2025: आ गया एग्जिट पोल... नतीजों में PK की जन सुराज का कैसा है हाल, कितनी सीटें मिलेंगी?
    PK की जन सुराज का कैसा है हाल?

    HighLights

    1. एक्जिट पोल में सुराज का बुरा हाल
    2. चुनाव में 0-2 सीटें आ सकती है
    3. प्रशांत किशोर के दावों के हुए फेल!

    डिजिटल डेस्क। बिहार का चुनावी शोर अपने अंतिम चरण पर है। लोगों ने सभी 243 सीटों के लिए अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। EVM और VVPAT सील हो गए है। ऐसे में लोगों की नजर अब एग्जिट पोल पर टिकी हुई है। ऐसे में चुनाव को लेकर एग्जिट पोल (Bihar Exit Poll 2025) आने शुरू हो चुके है। अब तक के 5 एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनने का अनुमान लगाया है।

    जन सुराज का बुरा हाल

    एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद इस चुनाव में पूरे बिहार की नजर जन सुराज पार्टी के प्रदर्शन पर रहने वाली है। वहीं पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल की तरफ अगर देखें तो जन सुराज को इस चुनाव में बड़ी शिकस्त मिलती हुई नजर आ रही है।


    यह भी पढ़ें- Bihar Exit Poll 2025 Result: एग्जिट पोल में फिर से NDA सरकार, किस पार्टी को कितने सीटों का अनुमान? देखें आंकड़े

    पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल की मानें तो जनसुराज को इस चुनाव में 0-2 सीटें आ सकती है। जो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के दावों के आस पास भी नहीं है।

    पीपुल पल्स का Exit Poll: NDA को बढ़त

    naidunia_image

    वहीं पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल में एनडीए को 133-148 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं महागठबंधन के खाते में 87-102 सीटें जा सकती है। इसके अलावा अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.