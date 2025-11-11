Bihar Exit Poll 2025 Result: आ गया एग्जिट पोल, क्या बिहार में बनेगी तेजस्वी के महागठबंधन की सरकार?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एग्जिट पोल (Bihar Exit Poll 2025 Result) के अनुमान आने शुरू हो चुके है। अबतक आए लगभग सभी एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनती हुई दिख रही है। वहीं, महागठबंधन को बड़ा झटका मिलने का अनुमन है। जी हां, एक भी एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत नहीं मिल रही है।
MATRIZE-आईएएनएस का Exit Poll: NDA को 147-167 सीट
NDA : 147-167
महागठबंधन : 70-90 सीट
अन्य : 00
NDA : 135-150
महागठबंधन : 88-103
अन्य : 3-6
NDA : 133-148
महागठबंधन : 87-102
अन्य : 3-6 सीट
NDA : 133-159
महागठबंधन : 75-101
अन्य : 2-13
NDA : 133-148
महागठबंधन : 100-108
अन्य : 3-5
