Bihar Exit Poll 2025 Result: आ गया एग्जिट पोल, क्या बिहार में बनेगी तेजस्वी के महागठबंधन की सरकार?

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 07:30:21 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 07:30:21 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एग्जिट पोल (Bihar Exit Poll 2025 Result) के अनुमान आने शुरू हो चुके है। अबतक आए लगभग सभी एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनती हुई दिख रही है। वहीं, महागठबंधन को बड़ा झटका मिलने का अनुमन है। जी हां, एक भी एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत नहीं मिल रही है।

    MATRIZE-आईएएनएस का Exit Poll: NDA को 147-167 सीट

    NDA : 147-167

    महागठबंधन : 70-90 सीट

    अन्य : 00

    जेवीसी का Exit Poll : एनडीए को बंपर बढ़त

    NDA : 135-150

    महागठबंधन : 88-103

    अन्य : 3-6

    पीपल्स इंसाइट Exit Poll Result 2025 : एनडीए को 133-148 सीट

    NDA : 133-148

    महागठबंधन : 87-102

    अन्य : 3-6 सीट

    पीपुल पल्स का Exit Poll: NDA को बढ़त

    NDA : 133-159

    महागठबंधन : 75-101

    अन्य : 2-13

    पोलस्ट्रेट का Exit Poll : पोल में एनडीए सरकार

    NDA : 133-148

    महागठबंधन : 100-108

    अन्य : 3-5

