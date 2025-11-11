Bihar Exit Poll 2025: बचेगी नीतीश की कुर्सी या बनेगी तेजस्वी की सरकार? आज शाम आएंगे एग्जिट पोल

डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। इस चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जहां 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 3 करोड़ 70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा।

नतीजे 14 नवंबर को आएंगे हालांकि, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले सबकी निगाहें आज शाम आने वाले एग्जिट पोल्स (Bihar Exit Poll Results 2025) पर टिकी हैं। यही सर्वे यह संकेत देंगे कि बिहार की जनता किसे सत्ता की कुर्सी सौंप सकती है। नीतीश कुमार की एनडीए सरकार फिर सत्ता में आएगी या तेजस्वी यादव का महागठबंधन इस बार बिहार में सरकार बनाएगा।