Bihar Exit Poll 2025: बचेगी नीतीश की कुर्सी या बनेगी तेजस्वी की सरकार? आज शाम आएंगे एग्जिट पोल
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। इस चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जहां 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले सबकी निगाहें आज शाम आने वाले एग्जिट पोल्स (Bihar Exit Poll Results 2025) पर टिकी हैं।
Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 04:53:28 PM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 04:54:34 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद आएंगे एग्जिट पोल।
HighLights
- बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी
- 1300 से अधिक प्रत्याशियों के भविष्य का हो रहा फैसला
- मतदान खत्म होने के बाद आएंगे एग्जिट पोल
डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। इस चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जहां 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 3 करोड़ 70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा।
नतीजे 14 नवंबर को आएंगे
हालांकि, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले सबकी निगाहें आज शाम आने वाले एग्जिट पोल्स (Bihar Exit Poll Results 2025) पर टिकी हैं। यही सर्वे यह संकेत देंगे कि बिहार की जनता किसे सत्ता की कुर्सी सौंप सकती है। नीतीश कुमार की एनडीए सरकार फिर सत्ता में आएगी या तेजस्वी यादव का महागठबंधन इस बार बिहार में सरकार बनाएगा।
क्या होता है एग्जिट पोल
एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे है जो मतदान के बाद मतदाताओं से सीधे सवाल-जवाब पर आधारित होता है। न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियां मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं से यह जानती हैं कि उन्होंने किस दल को वोट दिया। इन जवाबों का विश्लेषण करके एक अनुमान तैयार किया जाता है कि चुनाव में किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एग्जिट पोल आधिकारिक परिणाम नहीं होता, बल्कि यह सिर्फ मतदाताओं की राय का संकेत देता है।
एग्जिट पोल कब और क्यों जारी किए जाते हैं
भारत के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत किसी भी चरण की वोटिंग समाप्त होने से पहले एग्जिट पोल जारी करना प्रतिबंधित है। इसी नियम के अनुसार, अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल के नतीजे सार्वजनिक किए जा सकते हैं। यानी आज शाम 6:30 बजे के बाद आप विभिन्न न्यूज चैनलों और वेबसाइट्स पर बिहार चुनाव के एग्जिट पोल देख सकेंगे।
किसके पक्ष में जा सकता है जनमत
वर्तमान में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में है। साल 2005 से लेकर 2020 तक हर विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के गठबंधन ने जीत दर्ज की है।
हालांकि इस बार मैदान में सिर्फ एनडीए और महागठबंधन ही नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी मुकाबले को रोचक बना रही हैं।
अब देखना यह है कि एग्जिट पोल्स में मतदाताओं का रुझान किस ओर दिखता है। क्या नीतीश कुमार फिर वापसी करेंगे, या तेजस्वी यादव को जनता का जनादेश मिलेगा।