Bihar Exit Polls Result 2025: एग्जिट पोल के चौंकाने वाले नतीजे, इस गठबंधन की बन सकती है सरकार, जानें बाकी का हाल

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा हाई है। वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए। सभी एग्जिट पोल में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलती दिख रही है। महागठबंधन को एक भी एग्जिट पोल में बहुमत नहीं मिली है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का पत्ता भी साफ ही नजर आ रहा है।