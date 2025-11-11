मेरी खबरें
    Bihar Exit Polls Result 2025: एग्जिट पोल के चौंकाने वाले नतीजे, इस गठबंधन की बन सकती है सरकार, जानें बाकी का हाल

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। महागठबंधन को किसी भी एग्जिट पोल में बहुमत नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं दिख रहा है। विभिन्न एग्जिट पोल एनडीए को स्पष्ट बढ़त दिखा रहे हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 08:08:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 08:08:10 PM (IST)
    एग्जिट पोल के चौंकाने वाले नतीजे।

    HighLights

    1. एग्जिट पोल में NDA को बहुमत का अनुमान
    2. विभिन्न संस्थानों के नतीजे अलग-अलग
    3. बिहार में फिर नीतीश सरकार की संभावना

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा हाई है। वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए। सभी एग्जिट पोल में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलती दिख रही है। महागठबंधन को एक भी एग्जिट पोल में बहुमत नहीं मिली है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का पत्ता भी साफ ही नजर आ रहा है।

    MATRIZE-आईएएनएस का Exit Poll

    NDA : 147-167

    महागठबंधन : 70-90 सीट

    अन्य : 00

    जेवीसी का Exit Poll

    NDA : 135-150

    महागठबंधन : 88-103

    अन्य : 3-6

    पीपल्स इंसाइट Exit Poll Result 2025

    NDA : 133-148

    महागठबंधन : 87-102

    अन्य : 3-6 सीट

    पीपुल पल्स का Exit Poll

    NDA : 133-159

    महागठबंधन : 75-101

    अन्य : 2-13

    पोलस्ट्रेट का Exit Poll

    NDA : 133-148

    महागठबंधन : 100-108

    अन्य : 3-5


