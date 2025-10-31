Bihar Politics: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का चुनावी एंट्री, 31 अक्टूबर से करेंगे बिहार में चुनावी धमाल

एजेंसी, आरा। बिहार की सियासत में अब भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार और भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह (Pawan Singh) की एंट्री से नया रंग देखने को मिलेगा। पवन सिंह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की जोड़ी पर आधारित अपने चर्चित गाने ‘जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट होई’ के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं।

चुनावी प्रचार गोपालगंज से शुरू होगा पवन सिंह ने गुरुवार को अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर यह गाना साझा करते हुए प्रचार की शुरुआत का ऐलान किया। उनका चुनावी प्रचार 31 अक्टूबर से सारण प्रमंडल के गोपालगंज जिले से शुरू होगा। इस दौरान वे बरौली, बैकुंठपुर, कुचायकोट और हथुआ में आयोजित भाजपा की चुनावी सभाओं में हिस्सा लेंगे।