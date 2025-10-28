Bihar Politics: चिराग पासवान ने किया बड़ा खुलासा, बताया कौन होगा NDA का CM फेस! इस कद्दावर नेता का लिया नाम

डिजिटल डेस्क: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की नज़दीकी के साथ राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है और अब मुख्यमन्त्री पद के चेहरे को लेकर सार्वजनिक बहस तेज हो गई है। महागठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की ओर से यह घोषणा पहले ही की जा चुकी है। दूसरी ओर एनडीए की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं आई थी, लेकिन पार्टी के सूत्रधारों में विश्वास जताया जा रहा है कि अंततः वही चेहरा सामने आएगा जिसे पार्टी विधायकों का समर्थन प्राप्त होगा।

28 अक्टूबर को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार होंगे। चिराग ने कहा कि नीतीश चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं और विधानसभा में आने वाले विधायक ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उन्होंने यह भी बताया कि गृह मंत्री के पहले दिए बयानों का संदर्भ स्पष्ट है और विधायक मिलकर निर्णय लेंगे।