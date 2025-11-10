मेरी खबरें
    Bihar Politics: 'चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपना रहा NDA', तेजस्वी यादव का दावा- महागठबंधन की जीत तय, 18 नवंबर को लूंगा शपथ

    Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि महागठबंधन की जीत निश्चित है और वे 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने NDA पर चुनावी धांधली, केंद्रीय बलों के दुरुपयोग और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन के इस्तेमाल का आरोप लगाया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 07:27:17 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 07:27:17 PM (IST)
    Bihar Politics: तेजस्वी यादव का दावा- महागठबंधन की जीत तय, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री।

    HighLights

    1. एनडीए पर चुनाव धांधली का आरोप।
    2. BJP पर 30 हजार करोड़ रिश्वत का आरोप।
    3. अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति का एलान।

    डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और वह 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तेजस्वी ने एनडीए पर चुनाव आयोग और केंद्रीय पुलिस बल के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार चुनाव में धांधली करने की कोशिश कर रही है।

    सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए हर तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ मंच साझा करने का आरोप लगाया और कहा कि पीएम ने बिहार के विकास के लिए कोई ठोस दृष्टि प्रस्तुत नहीं की। तेजस्वी ने दावा किया कि भागलपुर के सृजन घोटाले के आरोपी विपिन शर्मा को प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच पर सम्मानित किया।


    उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों पर दबाव बनाकर एनडीए के पक्ष में मतदान कराने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि 68 प्रतिशत पुलिस पर्यवेक्षक भाजपा शासित राज्यों से बुलाए गए हैं और यह सब चुनावी धांधली के तहत किया गया है।

    तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को वोट के बदले 30 हजार करोड़ रुपये की रिश्वत दी, जिसे 10-10 हजार रुपये के हिसाब से बांटा गया। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर 14 जनवरी को महिलाओं के खातों में 30-30 हजार रुपये भेजे जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि उनकी सरकार क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। कोई भी अपराधी, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, उसे 26 जनवरी तक जेल भेज दिया जाएगा।

    इस मौके पर अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. मीसा भारती, प्रो. मनोज कुमार झा, संजय यादव, आलोक कुमार मेहता, डॉ. सुनील कुमार सिंह, शक्ति सिंह यादव और एजाज अहमद भी उपस्थित रहे।

