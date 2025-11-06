मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 04:51:30 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 05:07:44 PM (IST)
    Bihar election 2025 : बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह को मतदान के दौरान लोगों ने खदेड़ा
    बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह।

    HighLights

    1. सुरक्षा बल के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे
    2. साहेबगंज के गोपीगंज स्थित बूथ की घटना
    3. विरोधी दल के कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे

    डिजिटल डेस्कः Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 : बिहार में 2025 के चुनावों के दौरान एक मतदान केंद्र पर पर्यटन मंत्री राजू सिंह को कुछ लोगों ने खदेड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रण में किया।

    बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिले की 11 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 53.77 प्रतिशत से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग की रफ्तार तेज है, जबकि शहरी इलाकों में मतदान अपेक्षाकृत धीमा है।


    पर्यटन मंत्री को वापस लौटना पड़ा

    इसी बीच, साहेबगंज के गोपीगंज स्थित बूथ संख्या 108 और 109 पर मतदान के दौरान स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि जैसे ही पर्यटन मंत्री राजू सिंह मतदान केंद्र पहुंचे, विरोधी दल के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया।

    देखते ही देखते नारेबाजी तेज हो गई और माहौल गरमाने लगा। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बलों ने मौके पर हस्तक्षेप किया और मंत्री को वहां से वापस लौटना पड़ा। घटना के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

    माओवादी प्रभाव वाले इलाकों में उत्साहजनक मतदान

    माओवादी प्रभाव वाले इलाकों में इस बार उत्साहजनक मतदान देखने को मिल रहा है। मीनापुर क्षेत्र के गांवों में वोटिंग के पहले छह घंटों में ही 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पारू विधानसभा क्षेत्र में भी अब तक लगभग 50 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।

    शहरी सीटों पर मतदान की रफ्तार सुस्त

    शहरी सीटों पर मतदान की रफ्तार सुस्त बनी हुई है। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 38.70 प्रतिशत मतदान ही दर्ज हुआ है। दिलचस्प बात यह रही कि कई ग्रामीण इलाकों में मतदाता नाव से नदी पार कर मतदान केंद्रों तक पहुंचे।

    इस बीच, पारू और कांटी विधानसभा क्षेत्रों से कुछ स्थानों पर हल्के हंगामे की भी सूचना मिली है। प्रशासन का दावा है कि सभी जगह हालात नियंत्रण में हैं और मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है।

