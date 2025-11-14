मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Vidhan Sabha Result 2025 : आज तय होगी सत्ता की तस्वीर, दिग्गज मंत्रियों, बाहुबलियों और भोजपुरी सितारों की किस्मत दांव पर

    बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav Result) का फैसला आज होने वाला है। जनता किसे सत्ता सौंपेगी, इसकी तस्वीर सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना के साथ साफ होने लगेगी। राजनीतिक दलों से लेकर उम्मीदवारों तक सभी की निगाहें आज के नतीजों पर टिकी हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 08:10:13 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 08:16:00 AM (IST)
    Bihar Vidhan Sabha Result 2025 : आज तय होगी सत्ता की तस्वीर, दिग्गज मंत्रियों, बाहुबलियों और भोजपुरी सितारों की किस्मत दांव पर
    आज तय होगी सत्ता की तस्वीर

    HighLights

    1. बिहार विधानसभा चुनाव का फैसला आज होने वाला है
    2. कौन सत्ता में रहेगा इसकी तस्वीर सुबह 8 बजे दिखेगा
    3. इस बार चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़कर वोट डाले

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav Result) का फैसला आज होने वाला है। जनता किसे सत्ता सौंपेगी, इसकी तस्वीर सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना के साथ साफ होने लगेगी। राजनीतिक दलों से लेकर उम्मीदवारों तक सभी की निगाहें आज के नतीजों पर टिकी हैं। दो चरणों के मतदान के बाद पूरे प्रदेश में उत्सुकता चरम पर है।

    इस बार चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़कर वोट डाले। पहले चरण की 121 सीटों पर 65.08% और दूसरे चरण की सीटों पर 69.20% मतदान दर्ज किया गया। एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त का अनुमान जताया गया है, लेकिन निर्णायक तस्वीर आज ही सामने आएगी।


    आज आने वाले नतीजों में कई बड़े नेताओं, मंत्रियों, बाहुबलियों और दिग्गज उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। साथ ही कई भोजपुरी कलाकारों और सेलिब्रिटीज ने भी इस बार चुनावी मैदान में कदम रखा, जिनकी किस्मत का फैसला भी आज होगा।

    NDA के कई मंत्रियों की अग्निपरीक्षा

    एनडीए सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री इस बार के चुनाव में मैदान में उतरे हैं। इनमें सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, झंझारपुर से नीतीश मिश्र, फुलपरास से शीला मंडल, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, हरसिद्धी से कृष्णनंदन पासवान, धमदाहा से लेशी सिंह और गया टाउन से डॉ. प्रेम कुमार शामिल हैं।

    इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा और तारापुर से सम्राट चौधरी का राजनीतिक भविष्य भी आज तय होगा।

    राजनीतिक परिवारों की साख भी दांव पर

    इस चुनाव में कई प्रभावशाली राजनीतिक घरानों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। मांझी परिवार की बहू दीपा कुमारी, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता, आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद, गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन और गोपाल नारायण सिंह के बेटे त्रिविक्रम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।

    जमुई से अंतरराष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह का मुकाबला चर्चा में है। वहीं पूरे बिहार में पटना की मोकामा सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। यहां जदयू के बाहुबली अनंत सिंह बनाम राजद की वीणा देवी के बीच दिलचस्प टक्कर है।

    महागठबंधन के बड़े नेताओं की परीक्षा

    महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव के साथ कई वरिष्ठ नेताओं का भविष्य भी आज तय होगा। इनमें अवध बिहारी चौधरी, रेणु कुशवाहा, आलोक मेहता, भाई वीरेंद्र और डॉ. रामानंद यादव शामिल हैं।

    रघुनाथपुर से बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी मैदान में हैं। महुआ सीट पर तेजस्वी यादव ने अपने भाई तेज प्रताप यादव के सामने मुकेश कुमार को प्रत्याशी उतारा था, इस मुकाबले पर भी सबकी नजरें हैं।

    भोजपुरी सितारों की किस्मत का फैसला भी आज

    इस बार भोजपुरी फिल्मों से जुड़े कई चेहरे चुनाव में उतरे हैं।

    • छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव

    • अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर

    • करगहर से जनसुराज प्रत्याशी रितेश पांडेय

    वहीं, काराकाट में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है।

    इसे भी पढ़ें- Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: सीमांचल का असली शहंशाह कौन बनेगा? तेजस्वी-राहुल का चलेगा जादू या ओवैसी मार जाएंगे बाजी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.