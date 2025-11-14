मेरी खबरें
    Buxar Chunav Result 2025: असली बॉस कौन? IPS का पद छोड़ चुनावी मैदान में उतरे आनंद मिश्रा पड़े बाहुबली मुन्ना तिवारी पर भारी

    Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बक्सर विधानसभा सीट की करें तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार आनंद मिश्रा (BJP IPS Anand Mishra) 11549 वोटों के अंतर से आगे चल रहे है। जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (Congress Munna Tiwari) को मात्र 9,514 वोट मिले है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 12:29:44 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 12:32:53 PM (IST)
    Buxar Chunav Result 2025: आनंद मिश्रा पड़े संजय तिवारी पर भारी

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025) के परिणाम आज आने वाले है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों की गिनती जारी है। रुझानों में एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बात अगर बक्सर विधानसभा सीट की करें तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार आनंद मिश्रा (BJP IPS Anand Mishra) 11549 वोटों के अंतर से आगे चल रहे है। पांच राउंड की गिनती पूरी होने तक उन्हें 21,063 वोट मिले है। जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (Congress Munna Tiwari) को मात्र 9,514 वोट मिले है।

    कौन है बीजेपी कैंडिडेट आनंद मिश्रा?

    बता दें कि आनंद मिश्रा भाजपा में शामिल होने से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले वह आईपीएस अधिकारी भी रह चुके है। अपने सार्वजनिक जीवन में आने के बाद से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। जन सुराज से भाजपा में उनका आना बक्सर सीट के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।


    बक्सर का असली बॉस कौन?

    बक्सर विधानसभा सीट (Buxar Vidhan Sabha chunav Result 2025) पर पूर्व IPS आनंद मिश्रा ताल ठोक रहे हैं। वह यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उनके सामने जन सुराज के तथाघट हर्षवर्धन, कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला इन प्रत्याशियों के बीच ही संभव है। आज परिणाम सामने आएंगे और साफ हो जाएगा कि बक्सर का अगला 'बॉस' कौन होगा?

