Karakat vidhan sabha Chunav Result 2025: काराकाट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पिछड़ीं, भाकपा-माले के अरुण सिंह चल रहे आगे

डिजिटल डेस्क। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। राज्य की प्रमुख हॉट सीटों में एक नाम काराकट विधानसभा सीट का भी है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। इस सीट से इस बार पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। वहीं, सीपीआई एमएल एल के अरुण सिंह और जदयू के महाबली सिंह मैदान में हैं। इस बार यहां कौन बाजी मारेगा, यह थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा।

इस सीट पर 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2020 में सीपीआई एमएल एल के अरुण सिंह विजयी रहे थे। निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह तीसरे नंबर पर चल रही हैं। दूसरी ओर CPIML के अरुण सिंह 3059 वोट की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जेडीयू के महाबली सिंह हैं।