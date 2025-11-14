मेरी खबरें
    Karakat Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार की प्रमुख हॉट सीटों में एक नाम काराकट विधानसभा सीट का भी है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह तीसरे नंबर पर खिसक गई हैं।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 12:16:45 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 12:41:39 PM (IST)
    Karakat vidhan sabha Chunav Result 2025: काराकाट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पिछड़ीं, भाकपा-माले के अरुण सिंह चल रहे आगे

    डिजिटल डेस्क। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। राज्य की प्रमुख हॉट सीटों में एक नाम काराकट विधानसभा सीट का भी है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। इस सीट से इस बार पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। वहीं, सीपीआई एमएल एल के अरुण सिंह और जदयू के महाबली सिंह मैदान में हैं। इस बार यहां कौन बाजी मारेगा, यह थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा।

    इस सीट पर 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2020 में सीपीआई एमएल एल के अरुण सिंह विजयी रहे थे। निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह तीसरे नंबर पर चल रही हैं। दूसरी ओर CPIML के अरुण सिंह 3059 वोट की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जेडीयू के महाबली सिंह हैं।


    जातीय समीकरण चुनाव को करता है प्रभावित

    इस चुनाव में एनडीए की ओर से जदयू मैदान में है, जबकि महागठबंधन ने यह सीट भाकपा (माले) को दी है। इसके अलावा जन सुराज और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी रण में डटे हैं। इन सबके बीच निर्दलीय उम्मीदवार भी समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखते हैं।

    काराकाट विधानसभा में आठवें राउंड की वोटिंग के बाद कौन आगे?

    अरुण कुमार (CPIML): 22325 वोट

    महाबली सिंह (JDU): 19266 वोट

    ज्योति सिंह (निर्दलीय): 6078 वोट

