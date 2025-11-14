मेरी खबरें
    Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: नीतीश-मोदी की 'आंधी' के बाद भी मायावती ने कर दिया 'खेला'

    Bihar Election 2025: बिहार में वैसे तो एनडीए की आंधी देखने को मिली है, लेकिन एक सीट ऐसी भी है, जहां का रुझान मायावती की बसपा के लिए खुश करने वाला है। हम बात कर रहे हैं बिहार की रामगढ़ सीट की, जहां BSP रुझानों में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 01:40:16 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 01:40:55 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे करीब-करीब साफ दिखने लगे हैं। जिस तरह से NDA का आंकड़ा सामने आया, उसने सही में सारे एग्जिट पोल को ध्वस्त कर दिया। बिहार में वैसे तो एनडीए की आंधी देखने को मिली है, लेकिन एक सीट ऐसी भी है, जहां का रुझान मायावती की बसपा के लिए खुश करने वाला है।

    रामगढ़ सीट पर बीएसपी प्रत्याशी आगे

    हम बात कर रहे हैं बिहार की रामगढ़ सीट की, जहां BSP रुझानों में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। यहां त्रिकोणीय मुकाबले में BSP उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव ने BJP और RJD दोनों के प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया है। बसपा का यह प्रदर्शन बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। पार्टी ने दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने में सफलता पाई है, जिसका असर चुनाव परिणामों में दिख रहा है।


    सतीश कुमार 3430 वोट से आगे

    नौवें राउंड की गिनती के बाद बीएसपी प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव 28833 वोट पा चुके हैं। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह से 3430 वोटों से आगे हैं। यहां, आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई है। आरजेडी प्रत्याशी अजीत कुमार 13371 वोट ही हासिल कर पाए हैं। अगर बिहार में रामगढ़ सीट ही बीएसपी जीत जाती है तो यह मायावती और उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ा सकती है।

