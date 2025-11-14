मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Mokama Chunav Result 2025: अनंत सिंह पर जनता का भरोसा या बने पकवान होंगे बर्बाद? जानें मोकामा सीट का हाल

    बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम (Bihar Vidhan Sabha Chunav Result) के लिए वोटों की गिनती जारी है। बात अगर मोकामा (Mokama Assembly Seat) विधानसभा क्षेत्र संख्या 178 की बात करें तो शुरुआती रुझानों में Anant Singh भारी मतों के आगे चल रहे है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 11:06:50 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 11:19:27 AM (IST)
    Mokama Chunav Result 2025: अनंत सिंह पर जनता का भरोसा या बने पकवान होंगे बर्बाद? जानें मोकामा सीट का हाल
    Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025: मोकामा सीट से अनंत सिंह का हाल

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम (Bihar Vidhan Sabha Chunav Result) के लिए वोटों की गिनती जारी है। बात अगर मोकामा (Mokama Assembly Seat) विधानसभा क्षेत्र संख्या 178 की बात करें तो शुरुआती रुझानों में Anant Singh भारी मतों के आगे चल रहे है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, सात राउंड की गिनती पूरी हो गई है, जिसमें मोकामा से सीटिंग विधायक अनंत सिंह 11055 वोटों के अंतर से आगे चल रहे है।

    अभी तक जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह को कुल 26229 मिले है।

    वहीं, राजद उम्मीदवार वीणा देवी 15174 पाकर पीछे चल रही है।

    अन्य उम्मीदवारों के कितने वोट मिले

    • प्रियदर्शी पियुष (6412 वोट),

    • मंजू कुमारी (264 वोट),

    • राहुल कुमार (359 वोट),

    • अनिल कुमार (335 वोट),

    • विकाश कुमार (233 वोट) शामिल हैं।

    NOTA को मिले 1758 वोट

    इस मतगणना में 'NOTA' (None of the Above) विकल्प को भी 1758 मत मिले हैं, जो कि मतदाताओं की नाराजगी और असंतोष को दर्शाता है। मतगणना की इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के अधिकारी और पर्यवेक्षक तैनात हैं, जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत हैं।


    यह जानकारी 14 नवंबर 2025 को सुबह 9:02 बजे एक औपचारिक दस्तावेज के माध्यम से जारी की गई। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जारी मतगणना के परिणामों से आगामी चुनाव की तस्वीर साफ हो रही है। अनंत कुमार सिंह की मजबूत पकड़ ने उनके पक्ष में माहौल बनाया है, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक किसी भी प्रत्याशी की जीत निश्चित नहीं मानी जा सकती।

    इसे भी पढ़ें... Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: क्या है सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सीट का हाल? जानें लेटेस्ट अपडेट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.