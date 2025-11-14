Mokama Chunav Result 2025: अनंत सिंह पर जनता का भरोसा या बने पकवान होंगे बर्बाद? जानें मोकामा सीट का हाल

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम (Bihar Vidhan Sabha Chunav Result) के लिए वोटों की गिनती जारी है। बात अगर मोकामा (Mokama Assembly Seat) विधानसभा क्षेत्र संख्या 178 की बात करें तो शुरुआती रुझानों में Anant Singh भारी मतों के आगे चल रहे है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, सात राउंड की गिनती पूरी हो गई है, जिसमें मोकामा से सीटिंग विधायक अनंत सिंह 11055 वोटों के अंतर से आगे चल रहे है।
अभी तक जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह को कुल 26229 मिले है।
वहीं, राजद उम्मीदवार वीणा देवी 15174 पाकर पीछे चल रही है।
इस मतगणना में 'NOTA' (None of the Above) विकल्प को भी 1758 मत मिले हैं, जो कि मतदाताओं की नाराजगी और असंतोष को दर्शाता है। मतगणना की इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के अधिकारी और पर्यवेक्षक तैनात हैं, जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत हैं।
यह जानकारी 14 नवंबर 2025 को सुबह 9:02 बजे एक औपचारिक दस्तावेज के माध्यम से जारी की गई। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जारी मतगणना के परिणामों से आगामी चुनाव की तस्वीर साफ हो रही है। अनंत कुमार सिंह की मजबूत पकड़ ने उनके पक्ष में माहौल बनाया है, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक किसी भी प्रत्याशी की जीत निश्चित नहीं मानी जा सकती।
इसे भी पढ़ें... Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: क्या है सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सीट का हाल? जानें लेटेस्ट अपडेट