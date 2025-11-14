मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 10:48:59 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 11:07:47 AM (IST)
    Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025: क्या है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सीट का हाल? जानें लेटेस्ट अपडेट
    सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सीट का हाल

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Result) के परिणाम के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। सबकी नजर हॉट सीट और चुनावी अखाड़े में मौजूद बड़े चेहरों पर भी है। इसी कड़ी में आइए देखते है कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) और विजय कुमार सिन्हा की (Vijay Kumar Sinha) सीट का क्या हाल है।

    2690 वोट से सम्राट चौधरी आगे

    चुनाव आयोग की जानकारी के अनुसार, दो राउंड की गिनती पूरी होने के बाद तारापुर विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी आगे चल रहे है। सम्राट चौधरी फिलहाल 2690 वोटों के अंतर से आगे चल रहे है। दो राउंड की गिनती के बाद उन्हें कुल 8647 मिले है, जबकि दूसरे नंबर पर राजद उम्मीदवार अरुण कुमार को 5957 वोट मिले है।


    788 वोटों के अंतर से विजय कुमार सिन्हा आगे

    वहीं, बात अगर लखीसराय विधानसभा सीट की करें तो वहां भी दो राउंड की गिनती पूरी हो गई है और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे है। विजय कुमार सिन्हा फिलहाल 788 वोटों की मामूली अतंर से आगे चल रहे है। दो राउंड की गिनती के बाद उन्हें कुल 6151 मिले है, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार अमरेश कुमार को 5363 वोट मिले है।

