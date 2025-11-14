Raghopur Chunav Result 2025: राघोपुर में बड़ा उलटफेर, दो राउंड के बाद फिर आगे हुए तेजस्वी यादव

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Election) 2025 में चर्चितों सीट में एक बड़ा नाम राघोपुर का भी है। कारण बिहार के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav Election Result 2025) यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी सतीश कुमार (BJP Satish Kumar Raghopur Election Result 2025) चुनौती दे रहे हैं।

राघोपुर विधानसभा का ताजा अपडेट्स चौथे राउंड तक भाजपा के सतीश कुमार 3016 वोटों से आगे चल रहे थे। वहीं, तेजस्वी यादव 14,583 वोट पाकर पीछे थे। लेकिन अब छठे राउंड में तेजस्वी फिर आगे हो गई है। वह 219 वोटों के अंतर से आगे चल रहे है। वहीं, इस सीट पर लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की टिकट पर राघोपुर से चंचल कुमार चुनावी मैदान में हैं। उन्हें 372 वोट मिले है। तेजस्वी के भाई तेजप्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने प्रेम कुमार को यहां से उतारा जो खास प्रभाव नहीं डाल पाए है। आज नतीजों से साफ हो जाएगा कि राघोपुर का ताज किसके सिर सजेगा।