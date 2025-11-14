Raghopur Chunav Result 2025: राघोपुर में बड़ा उलटफेर, दो राउंड के बाद फिर आगे हुए तेजस्वी यादव

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Election) 2025 में चर्चितों सीट में एक बड़ा नाम राघोपुर का भी है। कारण बिहार के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav Election Result 2025) यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी सतीश कुमार (BJP Satish Kumar Raghopur Election Result 2025) चुनौती दे रहे हैं।
चौथे राउंड तक भाजपा के सतीश कुमार 3016 वोटों से आगे चल रहे थे। वहीं, तेजस्वी यादव 14,583 वोट पाकर पीछे थे। लेकिन अब छठे राउंड में तेजस्वी फिर आगे हो गई है। वह 219 वोटों के अंतर से आगे चल रहे है। वहीं, इस सीट पर लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की टिकट पर राघोपुर से चंचल कुमार चुनावी मैदान में हैं। उन्हें 372 वोट मिले है। तेजस्वी के भाई तेजप्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने प्रेम कुमार को यहां से उतारा जो खास प्रभाव नहीं डाल पाए है। आज नतीजों से साफ हो जाएगा कि राघोपुर का ताज किसके सिर सजेगा।
राघोपुर विधानसभा हॉट सीट मानी जाती है। पूर्व विधायक सतीश कुमार वर्ष 2010 में जदयू उम्मीदवार के रूप में राघोपुर से प्रत्याशी थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को इसी क्षेत्र से पहली बार पराजित कर विधायक निर्वाचित हुए थे। उसके बाद वर्ष 2015 एवं 2020 में तेजस्वी यादव से सतीश कुमार पराजित हो गए थे। इस बार फिर सतीश कुमार भाजपा उम्मीदवार हैं।
इसे भी पढ़ें... Mokama Chunav Result 2025: अनंत सिंह पर जनता का भरोसा या बने पकवान होंगे बर्बाद? जानें मोकामा सीट का हाल