मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    BJP Third Candidate List: बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी, किसे मिला और किसका कटा टिकट? देखें पूरी लिस्ट

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार देर रात अपनी तीसरी उम्मीदवार सूची (BJP Third Candidate List) जारी कर दी है। इस सूची के साथ ही भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत मिली कुल 101 सीटों पर अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा पूरी कर ली है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 06:40:15 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 06:40:39 AM (IST)
    BJP Third Candidate List: बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी, किसे मिला और किसका कटा टिकट? देखें पूरी लिस्ट
    BJP Third Candidate List: बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी

    HighLights

    1. बीजेपी ने जारी की तीसरी सूची, 18 नाम शामिल
    2. कुल 101 सीटों पर प्रत्याशी तय, दो के टिकट कटे
    3. राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ सतीश यादव मैदान में

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार देर रात अपनी तीसरी उम्मीदवार सूची (BJP Third Candidate List) जारी कर दी है। इस सूची के साथ ही भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत मिली कुल 101 सीटों पर अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा पूरी कर ली है।

    पार्टी की इस नई लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री के विश्वास प्रस्ताव के दौरान बगावत करने वाले दो विधायकों - भागीरथी देवी (रामनगर) और रश्मि वर्मा (नरकटियागंज) के टिकट काट दिए गए हैं।


    तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में सतीश यादव

    इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम राघोपुर सीट से उम्मीदवार सतीश कुमार यादव का है। भाजपा ने उन्हें तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। सतीश यादव वही नेता हैं जिन्होंने कभी *राबड़ी देवी* को इसी सीट से मात दी थी।

    इसके अलावा, भाजपा ने दो महिला उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। इनमें मोहनिया सीट से विधायक संगीता कुमारी का नाम प्रमुख है, जिन्होंने विश्वास मत के दौरान सरकार का समर्थन किया था।

    बीजेपी की तीसरी लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के नाम

    naidunia_image

    naidunia_image

    एनडीए में सीट शेयरिंग पूरी

    एनडीए गठबंधन में भाजपा को 101, जदयू को 101, लोजपा (रामविलास) को 29 और हम (सेक्युलर) को 6 सीटें मिली हैं। अब सभी दलों ने अपने अधिकतर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।

    बिहार चुनाव 2025 का शेड्यूल

    • पहला चरण मतदान : 6 नवंबर

    • दूसरा चरण मतदान : 11 नवंबर

    • वोटों की गिनती : 14 नवंबर

    इसे भी पढ़ें... Bihar Election 2025: नीतीश कुमार की JDU पार्टी ने जारी की 57 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, मोकामा से अनंत सिंह फिर मैदान में

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.