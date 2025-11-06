बिहार में गरजे CM योगी, बोले- जो राम के नहीं, वो किसी काम के नहीं, इस जगह का नाम बदलने के दिए संकेत
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बिहार के गया जिले के वजीरगंज में एक चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जो राम के नहीं हैं, वे हमारे किसी काम के नहीं हो सकते। योगी ने वजीरगंज का नाम बदलने के संकेत भी दिए।
Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 07:09:35 AM (IST)
Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 07:22:33 AM (IST)
डिजिटल डेस्कः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री *योगी आदित्यनाथ* ने बुधवार को बिहार के गया जिले के वजीरगंज में एक चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जो राम के नहीं हैं, वे हमारे किसी काम के नहीं हो सकते। योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण देश के करोड़ों हिंदुओं का 500 वर्षों पुराना सपना था, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साकार किया।
बोले, राम मंदिर विरोधी हैं विपक्षी दल
सीएम योगी ने अपने संबोधन में कांग्रेस और राजद गठबंधन पर तीखा वार करते हुए कहा कि ये दोनों दल न सिर्फ राम मंदिर के विरोधी हैं, बल्कि इनकी नीतियों ने बिहार को दशकों तक पिछड़ा बनाए रखा। उन्होंने कहा कि जब बिहार ने एनडीए सरकार को मौका दिया और नीतीश कुमार ने कमान संभाली, तब राज्य की व्यवस्था पटरी पर लौटी। कांग्रेस और राजद ने 50 साल तक बिहार को लूटने का काम किया। लूट, हत्या और अपहरण के दौर में बिहार भय के साये में जी रहा था।
डबल इंजन सरकार से तेज हुआ विकास
योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बीते 20 वर्षों में बिहार को नई दिशा दी है। उन्होंने जनता से अपील की कि फिर से एनडीए की सरकार बनाए ताकि विकास की रफ्तार और अमन-चैन कायम रहे।
वजीरगंज का नाम बदलकर ‘वीरगंज’ करने का संकेत
अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय भावनाओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि जनता एनडीए को फिर मौका देती है, तो वजीरगंज का नाम बदलकर ‘वीरगंज’किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह स्थानीय लोगों की लंबे समय से उठाई जा रही मांग है।