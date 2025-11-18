हार के बाद कांग्रेस में 'हाहाकार', पार्टी के 43 नेताओं को थमाया नोटिस, 21 नवंबर तक मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने संगठन-विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने ही 43 नेताओं को कारण-पत्र जारी किया है। इन सभी से 21 नवंबर दोपहर 12 बजे तक लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है।

पार्टी अनुशासन के विरुद्ध की गतिविधियां कांग्रेस के आदेश के अनुसार, चुनाव अवधि के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया और अन्य मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए, जिससे संगठन की छवि और चुनावी प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ा। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने पुष्टि की कि नोटिस उन नेताओं को भेजे गए हैं, जिनकी गतिविधियां पार्टी अनुशासन के विरुद्ध पाई गईं।