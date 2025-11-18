हार के बाद कांग्रेस में 'हाहाकार', पार्टी के 43 नेताओं को थमाया नोटिस, 21 नवंबर तक मांगा जवाब
Bihar Politics: कांग्रेस के आदेश के अनुसार, चुनाव अवधि के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया और अन्य मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए, जिससे संगठन की छवि और चुनावी प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ा। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने पुष्टि की कि नोटिस उन नेताओं को भेजे गए हैं, जिनकी गतिविधियां पार्टी अनुशासन के विरुद्ध पाई गईं।
Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 04:31:23 PM (IST)
Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 04:31:23 PM (IST)
Bihar में हार के बाद कांग्रेस में 'हाहाकार'।
HighLights
- हार के बाद कांग्रेस में सियासी भूचाल
- कांग्रेस ने 43 नेताओं को नोटिस भेजा
- पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप
डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने संगठन-विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने ही 43 नेताओं को कारण-पत्र जारी किया है। इन सभी से 21 नवंबर दोपहर 12 बजे तक लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है।
पार्टी अनुशासन के विरुद्ध की गतिविधियां
कांग्रेस के आदेश के अनुसार, चुनाव अवधि के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया और अन्य मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए, जिससे संगठन की छवि और चुनावी प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ा। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने पुष्टि की कि नोटिस उन नेताओं को भेजे गए हैं, जिनकी गतिविधियां पार्टी अनुशासन के विरुद्ध पाई गईं।
कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर थी नाराजगी
चुनाव अभियान के समय ही कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी उभर आई थी। स्थानीय नेताओं की अनदेखी, बंद कमरे में रणनीति तैयार करने और संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों को लेकर कई नेताओं ने खुलकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। कई ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और चुनाव प्रभारी कृष्णा अल्लावारू की शैली को हार की मुख्य वजह बताया था।
आलोचना करने वाले नेताओं को नोटिस भेजा
अब जब पार्टी ने आलोचना करने वाले नेताओं को नोटिस भेजा है, तो असंतोष और गहरा हो गया है। नाराज नेताओं का आरोप है कि संसाधनों की कमी और कमजोर नेतृत्व पर सवाल उठाने के बजाय कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहा है।
यह भी पढ़ें- Bihar को 22 नवंबर से पहले मिल जाएगी नई सरकार! चिराग पासवान ने कर दिया क्लियर, NDA ने तेज की तैयारी
इन नेताओं को थमाया गया नोटिस
- अफाक आलम, पूर्व मंत्री
- आनन्द माधव, पूर्व प्रवक्ता, प्रदेश कांग्रेस
- छत्रपति यादव, पूर्व विधायक
- वीणा शाही, पूर्व मंत्री
- अजय कुमार सिंह, पूर्व विधान पार्षद
- गजानन्द शाही उर्फ मुन्ना शाही, पूर्व विधायक
- सुधीर कुमार उर्फ बंटी चैधरी, पूर्व विधायक
- कंचना कुमारी, अध्यक्ष, बांका जिला कांग्रेस कमिटी
- बच्चू कुमार बीरू, अध्यक्ष, सारण जिला कांग्रेस कमिटी
- राज कुमार राजन, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष
- नागेन्द्र पासवान विकल, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष
- मधुरेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी
- प्रदुमन यादव, अध्यक्ष, प्रदेश खेल प्रकोष्ठ
- सकीलुर रहमान, पूर्व उपाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस
- अशोक गगन, पूर्व प्रवक्ता
- सूरज सिन्हा, प्रवक्ता, प्रदेश कांग्रेस
- उर्मिला सिंह नीलू, महिला कांग्रेस
- सुधा मिश्रा, महिला कांग्रेस
- अब्दुल बाकी सज्जन
- वसी अख्तर
- रमेश सिंह
- कैशर खान, पूर्व महासचिव, प्रदेश कांग्रेस
- कुन्दन गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ
- राज कुमार शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, किसान कांग्रेस
- आशुतोष शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष, पटना ग्रामीण-1
- कुमार संजीत
- नीरज कुमार
- राणा अजय कुमार सिंह, पूर्व प्रत्याशी
- रेखा पटेल, पूर्व सदस्य, अ0भा0कां0क0
- रीना देवी, नालन्दा जिला महिला अध्यक्ष
- अजय प्रताप सिंह
- शिवनीती सिंह, खगड़िया
- सुदय शर्मा, पटना महानगर
- सुनीता कुमारी
- आदित्य पासवान, पूर्व उपाध्यक्ष, सेवादल
- राहुल मिश्रा, सोशल मीडिया
- अरविन्द पासवान
- खुशबू कुमारी, सदस्य, प्रदेश चुनाव समिति
- रवि गोल्डेन, नालन्दा
- निधि पाण्डेय
- राजीव मेहता
- धीरेन्द्र कुमार सिंह, औरंगाबाद
- रवि सिंह राजपूत, औरंगाबाद