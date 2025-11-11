Bihar Exit पोल आने से पहले ही लगा कांग्रेस को झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. शकील अहमद ने छोड़ी पार्टी

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. शकील अहमद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह निर्णय एक्जिट पोल आने से ठीक पहले लिया है।

डॉ. शकील अहमद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजे पत्र में लिखा है कि इसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उनका औपचारिक इस्तीफा माना जाए। पत्र में उन्होंने कुछ पारिवारिक कारणों का उल्लेख किया है और साथ ही पार्टी के कुछ नेताओं से मतभेद की बात को भी परोक्ष रूप से स्वीकार किया है।