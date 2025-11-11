Bihar Exit पोल आने से पहले ही लगा कांग्रेस को झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. शकील अहमद ने छोड़ी पार्टी

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. शकील अहमद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह निर्णय एक्जिट पोल आने से ठीक पहले लिया है।
डॉ. शकील अहमद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजे पत्र में लिखा है कि इसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उनका औपचारिक इस्तीफा माना जाए। पत्र में उन्होंने कुछ पारिवारिक कारणों का उल्लेख किया है और साथ ही पार्टी के कुछ नेताओं से मतभेद की बात को भी परोक्ष रूप से स्वीकार किया है।
अपने पत्र में डॉ. अहमद ने लिखा है कि उन्होंने 16 अप्रैल 2023 को ही कांग्रेस नेतृत्व को यह सूचित कर दिया था कि वे भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि उनके तीनों पुत्र कनाडा में रहते हैं और किसी की भी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूर रहने का फैसला किया था। हालांकि, अब परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि वे किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
डॉ. शकील अहमद ने अपने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बावजूद उनके मन में पार्टी और उसके सिद्धांतों के प्रति सम्मान हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा, “मैं अपने पूर्वजों की तरह कांग्रेस की विचारधारा में अटूट विश्वास रखता हूं और जीवन का आखिरी वोट भी कांग्रेस को ही दूंगा।” पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने दादा और पिता की कांग्रेस यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भी पार्टी के लिए जीवन समर्पित किया, और वह स्वयं भी हमेशा कांग्रेस के शुभचिंतक बने रहेंगे।
डॉ. अहमद ने यह भी बताया कि उन्होंने इस्तीफे की घोषणा मतदान समाप्त होने के बाद ही की है ताकि इससे चुनाव के दौरान पार्टी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते थे कि उनके फैसले से कांग्रेस को “पांच वोट का भी नुकसान” हो। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव प्रचार में भाग न ले पाने का भी जिक्र किया और उम्मीद जताई कि इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी तथा गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी।
बता दें कि डॉ. शकील अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। वे मधुबनी से सांसद रह चुके हैं और केंद्र में संचार राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनका इस्तीफा ऐसे वक्त आया है जब बिहार में कांग्रेस अपनी साख मजबूत करने की कोशिश में जुटी है।