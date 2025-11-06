मेरी खबरें
    'तुम दारू पिये हो... जमानत जब्त हो गया', कैमरे के सामने भिड़ गए डिप्टी CM और RJD नेता, तीखी बहस का Video Viral

    Bihar Elections 2025 First Phase Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन राजनीतिक माहौल गरमा गया। लखीसराय क्षेत्र में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) और राजद विधान पार्षद अजय कुमार (RJD MLC Ajay Kumar) के बीच कैमरे के सामने तीखी बहस हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Video Viral) हो गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 06:09:21 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 06:10:08 PM (IST)
    'तुम दारू पिये हो... जमानत जब्त हो गया', कैमरे के सामने भिड़ गए डिप्टी CM और RJD नेता, तीखी बहस का Video Viral
    Bihar Elections: वीडियो में दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस।

    1. मतदान के दिन डिप्टी CM विजय सिन्हा सुर्खियों में रहे।
    2. लखीसराय में काफिले पर चप्पल और पत्थर फेंके गए।
    3. राजद नेता ने विजय सिन्हा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया।

    डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025 First Phase Voting) के पहले चरण के मतदान के दौरान लखीसराय में बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Sinha) और राजद विधान पार्षद अजय कुमार (RJD MLC Ajay Kumar) के बीच कैमरे के सामने तीखी नोकझोंक हो गई। इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Video Viral) हो रहा है, जिसमें दोनों एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं।

    वीडियो में RJD नेता अजय कुमार, विजय सिन्हा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि “विजय सिन्हा का चैप्टर क्लोज”। उन्होंने यह भी कहा कि सिन्हा क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सिन्हा ने पलटवार करते हुए अजय कुमार को ‘असफल नेता’ और ‘शराबी’ कहा तथा कहा कि “तुम दारू पिए हो, तुम्हारा जमानत जब्त हो गया”।


    घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह टकराव मतदान केंद्र पर मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोपों के बीच हुआ बताया जा रहा है। इससे पहले लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर चप्पल और पत्थर फेंके गए थे। मौके पर भीड़ ने “मुर्दाबाद” के नारे लगाए और उनके वाहन को रोकने की कोशिश की।

    RJD MLC अजय कुमार सिंह ने कहा, “उनके लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी की। वे चुनाव हार गए हैं इसलिए बौखला गए हैं। विजय सिन्हा का चैप्टर बंद हो चुका है, उन पर कोई हमला नहीं हुआ।”

    वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह सब विपक्ष की साजिश है ताकि मतदान प्रभावित किया जा सके। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे चुनावी माहौल और गर्मा गया है।

