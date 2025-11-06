'तुम दारू पिये हो... जमानत जब्त हो गया', कैमरे के सामने भिड़ गए डिप्टी CM और RJD नेता, तीखी बहस का Video Viral

डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025 First Phase Voting) के पहले चरण के मतदान के दौरान लखीसराय में बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Sinha) और राजद विधान पार्षद अजय कुमार (RJD MLC Ajay Kumar) के बीच कैमरे के सामने तीखी नोकझोंक हो गई। इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Video Viral) हो रहा है, जिसमें दोनों एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में RJD नेता अजय कुमार, विजय सिन्हा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि “विजय सिन्हा का चैप्टर क्लोज”। उन्होंने यह भी कहा कि सिन्हा क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सिन्हा ने पलटवार करते हुए अजय कुमार को ‘असफल नेता’ और ‘शराबी’ कहा तथा कहा कि “तुम दारू पिए हो, तुम्हारा जमानत जब्त हो गया”।