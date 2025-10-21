Bihar Election: नेताजी का टिकट कटते ही समर्थक को आया हार्ट अटैक, मौत से मचा हड़कंप

एजेंसी, पटना। बिहार के चुनावी माहौल (Bihar Election) में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पकड़ीदयाल निवासी सतीश केसरी (28) की मौत रविवार को हार्ट अटैक से हो गई। बताया गया कि उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके पसंदीदा राजद नेता मदन साह का टिकट कट गया है, वे अचानक सीने में दर्द से गिर पड़े और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली गई।

घर में मचा कोहराम, पहुंचे नेता घटना की खबर मिलते ही सतीश के घर में कोहराम मच गया। मृतक के पिता नंदकिशोर केसरी ने बताया कि उनके बेटे की तबीयत टिकट कटने की खबर सुनते ही बिगड़ गई। सूचना मिलने पर राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन साह खुद उनके घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना जताई।