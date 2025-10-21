मेरी खबरें
    Bihar Election: नेताजी का टिकट कटते ही समर्थक को आया हार्ट अटैक, मौत से मचा हड़कंप

    Bihar Election: बिहार के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में राजद नेता मदन साह का टिकट कटने से एक समर्थक की मौत हो गई। पकड़ीदयाल निवासी सतीश केसरी को जैसे ही खबर मिली, उन्हें हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। मदन साह ने टिकट बिकने के आरोप लगाकर पार्टी के अंदरूनी विवाद को हवा दे दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 03:09:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 03:09:56 PM (IST)
    1. राजद नेता मदन साह का टिकट कटने से समर्थक को आया हार्ट अटैक।
    2. सतीश केसरी की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत, परिवार में मातम।
    3. मदन साह का आरोप – टिकट की दलाली कर बेचा गया टिकट।

    एजेंसी, पटना। बिहार के चुनावी माहौल (Bihar Election) में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पकड़ीदयाल निवासी सतीश केसरी (28) की मौत रविवार को हार्ट अटैक से हो गई। बताया गया कि उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके पसंदीदा राजद नेता मदन साह का टिकट कट गया है, वे अचानक सीने में दर्द से गिर पड़े और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली गई।

    घर में मचा कोहराम, पहुंचे नेता

    घटना की खबर मिलते ही सतीश के घर में कोहराम मच गया। मृतक के पिता नंदकिशोर केसरी ने बताया कि उनके बेटे की तबीयत टिकट कटने की खबर सुनते ही बिगड़ गई। सूचना मिलने पर राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन साह खुद उनके घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना जताई।


    मदन साह का आरोप – ‘टिकट बिका करोड़ों में’

    इस पूरे घटनाक्रम के बाद मदन साह ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर टिकट को लेकर पैसे का खेल हुआ है। उनका आरोप है कि तेजस्वी यादव के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव ने 2.70 करोड़ रुपये लेकर टिकट बेचा।

    पिछले चुनाव में भी झटका

    गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा के राणा रणधीर ने मदन साह को 5878 वोटों से हराया था। अब 2025 चुनाव से पहले एक समर्थक की इस दुखद मौत ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।

