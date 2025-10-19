मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: आरा में चुनाव के दौरान किसी को मिलेगा सेब तो किसी को चूड़ियां

    भोजपुर जिले में निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने 190 अनोखे चुनाव चिह्न तय किए हैं। इनमें एसी, सेब, अलमारी, चूड़ियां, बल्ला और ऑटो-रिक्शा जैसे प्रतीक शामिल हैं। प्रत्याशी तीन विकल्प चुन सकेंगे, जिनमें से आयोग एक प्रतीक आवंटित करेगा। सोमवार को नाम वापसी के साथ अंतिम सूची तय होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 07:18:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 07:18:21 PM (IST)
    1. निर्दलीय प्रत्याशियों को 190 अनोखे चुनाव चिह्नों में से मिलेगा कोई एक।
    2. किसी को मिलेगा सेब तो किसी के हिस्से आएगा बल्ला, अलमारी या एसी।
    3. प्रत्याशी तीन प्रतीक चुन सकते हैं, आयोग उनमें से एक को करेगा आवंटित।

    एजेंसी, आरा। भोजपुर जिले में इस बार चुनाव का रंग कुछ अलग ही है। निर्दलीय प्रत्याशियों को इस बार चुनाव आयोग द्वारा ऐसे चुनाव चिह्न दिए जाएंगे, जिन्हें देखकर आम जनता भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकेगी। किसी को एयर कंडीशनर मिलेगा तो किसी को चूड़ियां, कोई सेब के निशान पर चुनाव लड़ेगा तो किसी के हिस्से आएगी अलमारी या बल्ला।

    190 चुनाव चिह्नों में से एक

    सोमवार को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आयोग प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिह्नों का आवंटन करेगा। जिन प्रत्याशियों का किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए 190 चुनाव चिह्नों में से किसी एक का चिन्ह दिया जाएगा। ये प्रतीक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आवंटित होंगे।


    तीन पसंदीदा चुनाव चिह्नों की मांग

    इन प्रतीकों में एसी, अलमारी, सेब, ऑटो-रिक्शा, बल्ला, बैटरी टॉर्च, चूड़ियां, बिस्कुट, ब्रश, कैमरा, सीसीटीवी, कैलकुलेटर, कंबल, केक, गैस चूल्हा, कूड़ेदान, जंजीर, डोली, खाट, क्रेन, फ्रॉक, फुटबॉल खिलाड़ी, अदरक और अंगूर जैसे कई दिलचस्प चुनाव चिह्न शामिल हैं। निर्दलीय प्रत्याशी तीन पसंदीदा चुनाव चिह्नों की मांग कर सकते हैं। अगर किसी अन्य प्रत्याशी ने वही प्रतीक नहीं मांगा है, तो आयोग उन्हीं में से एक प्रतीक आवंटित करेगा। बाहरी या नई सूची से कोई प्रतीक लेने की अनुमति नहीं है।

    भोजपुर में इस बार चुनावी माहौल रोचक

    सोमवार को नाम वापसी का अंतिम दिन है, जिसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची तय हो जाएगी। चुनाव कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और प्रेक्षक लगातार बैठकें कर रहे हैं। भोजपुर में इस बार चुनावी माहौल जितना गंभीर है, उतना ही रोचक भी।

