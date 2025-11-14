'सुशासन की जीत हुई है...', बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद PM Modi का आया पहला रिएक्शन

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला रिएक्शन आ गया है। एनडीए की जबरदस्त बढ़त पर मोदी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- सुशासन की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है।

उन्होंने आगे लिखा, बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें जनता-जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा।

'एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया' मोदी ने आगे लिखा- एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंन आगे लिखा- मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया। मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं!