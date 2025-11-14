मेरी खबरें
    Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव 2025 में NDA ने शानदार प्रदर्शन किया है और बहुमत प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत पर बिहार की जनता को धन्यवाद दिया और राज्य के विकास के लिए NDA की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार प्रदान करने का वादा किया।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 05:57:40 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 05:57:40 PM (IST)
    'सुशासन की जीत हुई है...', बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद PM Modi का आया पहला रिएक्शन
    PM Modi का आया पहला रिएक्शन।

    HighLights

    1. बिहार चुनाव में NDA की जबरदस्त बढ़त
    2. सामने आया PM Modi का पहला रिएक्शन
    3. कहा- जन-कल्याण की भावना की जीत हुई

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला रिएक्शन आ गया है। एनडीए की जबरदस्त बढ़त पर मोदी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- सुशासन की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है।

    उन्होंने आगे लिखा, बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें जनता-जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा।


    'एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया'

    मोदी ने आगे लिखा- एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।

    उन्होंन आगे लिखा- मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया। मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं!

    'बिहार के विकास के लिए बढ़-चढ़कर काम करेंगे'

    मोदी ने आगे लिखा कि आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़-चढ़कर काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले।

