बुरे फंसे प्रशांत किशोर... दो राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला नाम, चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस

डिजिटल डेस्क। जन सुराज पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर एक नए विवाद में घिर गए हैं। दरअसल, उनका नाम दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज पाया गया है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसीएलआर अशोक प्रसाद ने उन्हें नोटिस जारी किया है। अधिकारी ने किशोर से तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।

प्रशांत किशोर को नोटिस जारी मामले की जानकारी मीडिया में आने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने यह नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के संत हेलेन स्कूल, बी. रानी शंकरी लेन स्थित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज है। वहीं, बिहार के करगहर विधानसभा क्षेत्र के मध्य विद्यालय कोनार स्थित मतदान केंद्र संख्या 367 की मतदाता सूची में भी उनका नाम क्रम संख्या 621 पर दर्ज पाया गया है। उनका मतदाता पहचान पत्र नंबर IUY 3123718 बताया गया है।