मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बुरे फंसे प्रशांत किशोर... दो राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला नाम, चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस

    Bihar Election: जन सुराज पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर एक नए विवाद में घिर गए हैं। दरअसल, उनका नाम दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज पाया गया है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसीएलआर अशोक प्रसाद ने उन्हें नोटिस जारी किया है। अधिकारी ने किशोर से तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 08:56:52 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 08:56:52 PM (IST)
    बुरे फंसे प्रशांत किशोर... दो राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला नाम, चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस
    दो राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला नाम।

    HighLights

    1. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर नए विवाद में घिरे
    2. दो विधानसभा क्षेत्रों में नाम दर्ज होने पर प्रशांत किशोर को नोटिस
    3. अधिकारी ने किशोर से तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा

    डिजिटल डेस्क। जन सुराज पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर एक नए विवाद में घिर गए हैं। दरअसल, उनका नाम दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज पाया गया है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसीएलआर अशोक प्रसाद ने उन्हें नोटिस जारी किया है। अधिकारी ने किशोर से तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।

    प्रशांत किशोर को नोटिस जारी

    मामले की जानकारी मीडिया में आने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने यह नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के संत हेलेन स्कूल, बी. रानी शंकरी लेन स्थित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज है। वहीं, बिहार के करगहर विधानसभा क्षेत्र के मध्य विद्यालय कोनार स्थित मतदान केंद्र संख्या 367 की मतदाता सूची में भी उनका नाम क्रम संख्या 621 पर दर्ज पाया गया है। उनका मतदाता पहचान पत्र नंबर IUY 3123718 बताया गया है।


    निर्वाचन पदाधिकारी ने नोटिस में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। इस संबंध में प्रशांत किशोर से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election: महागठबंधन ने जारी किया ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’, घोषणापत्र में लगाई वादों की झड़ी, जानें क्या किए वादे

    क्या बोले प्रशांत किशोर?

    नोटिस जारी होने के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “अगर मेरा नाम दो जगह मतदाता सूची में है तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मेरा नाम क्यों नहीं हटाया गया?”

    उन्होंने आगे कहा, “2019 से मेरा नाम करगहर की मतदाता सूची में है। बीच में दो साल के लिए बंगाल गया था, तो वहां मतदाता बना था। अब चुनाव आयोग नोटिस क्यों भेज रहा है? अगर गलती मेरी है तो गिरफ्तार कर लें।”

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.